Sarah Jessica Parker, încă îndrăgostită de soţ

Graţie rolului Carrie din popularul serial „Sex and the City / Totul despre sex”, Sarah Jessica Parker a devenit celebră în întreaga lume, dar, spre uimirea multora dintre admiratoarele sale, a rămas foarte discretă cu privire la viaţa sa personală. În plus, este căsătorită de 16 ani cu acelaşi bărbat, actorul Matthew Broderick, de 51 de ani. Actriţa a făcut totuşi o mărturisire rară despre căsnicia sa. „Îl iubesc. Spune-mi că sunt nebună, dar îl iubesc. Nu puteam fi decât în acest mariaj. Suntem foarte devotaţi familiei şi vieţilor noastre. Iubesc viaţa noastră. Iubesc că este tatăl copiilor mei şi datorită lui există întreaga lume pe care o iubesc”, a declarat actriţa în vârstă de 46 de ani.

Sarah Jessica Parker a mai recunoscut că mariajul lor a trecut printr-o perioadă dificilă în 2008, când tabloidele americane l-au acuzat pe Matthew Broderick de infidelitate. Actriţa refuză să confirme sau să infirme suspiciunile din presă, dar este foarte categorică când spune că au reuşit să treacă peste probleme şi să lupte pentru povestea lor de dragoste. Se pare că a meritat, având în vedere că au trei copii.