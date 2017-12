Sarah Jessica Parker, înşelată de soţ cu o femeie mult mai tînără

Presa americană informează că actriţa Sarah Jessica Parker, în vîrstă de 43 de ani, starul seriei “Totul despre sex”, ar fi fost înşelată de soţul său, actorul Matthew Broderick, cu o femeie în vîrstă de 25 de ani. Revista americană “Star” a publicat un articol referitor la aventura lui Matthew Broderick cu o femeie de 25 de ani, care a început în noiembrie 2007 şi s-a sfîrşit în februarie, în perioada în care Sarah Jessica Parker filma pentru pelicula “Totul despre sex”. Purtătorul de cuvînt al lui Matthew Broderick a refuzat să comenteze. Potrivit publicaţiei “Star”, cei doi s-au cunoscut într-un bar din Manhattan, în noiembrie 2007, iar mai tîrziu, Matthew Broderick a fost văzut îndreptîndu-se spre apartamentul femeii, cu vin şi flori în mînă. Se pare că acesta i-ar fi spus amantei sale că relaţia cu actriţa din “Totul despre sex” nu merge bine.

Sarah Jessica Parker, care are un fiu în vîrstă de 5 ani, James Wilkie, cu Matthew Broderick, a recunoscut că are, din cînd în cînd, probleme în căsnicie. “Sînt foarte norocoasă că el este tatăl fiului meu, dar acest lucru nu înseamnă că ne înţelegem mereu. Am avut cîteva certuri legate de infidelitate. Sînt fericită că sîntem împreună, dar sînt sigură că el îşi doreşte, de multe ori, să nu fie cu mine”, a declarat actriţa. Matthew Broderick, în vîrstă de 46 de ani, a devenit celebru graţie rolului interpretat în pelicula “O zi din viaţa unui ştrengar” (1986), iar în ultima vreme a preferat să joace pe Broadway. Sarah Jessica Parker a mai avut relaţii cu Robert Downey Jr şi John Kennedy Jr. În mai 1997, ea s-a căsătorit cu Matthew Broderick, după o relaţie de cinci ani.