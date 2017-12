Sarah Michelle Gellar a născut o fetiţă

Barza a venit la Hollywood şi a făcut fericit unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood, format din Sarah Michelle Gellar şi Freddie Prinze Jr.. Vedeta din ”Buffy, the Vampire Slayer / Buffy, spaima vampirilor” a adus-o pe lume pe micuţa Charlotte Grace, după doar o oră de travaliu. Atît fetiţa, cît şi mămica sînt perfect sănătoase. ”Sarah şi Freddie sînt bucuroşi să vă anunţe că au devenit părinţii lui Charlotte. Întreaga familie este în al nouălea cer”, se arată într-un comunicat de presă emis de cuplu. Acesta este primul copil al celor doi actori. Sarah Michelle Gellar şi Freddie Prinze Jr. s-au cunoscut în 1997, pe platourile de filmare ale thriller-ului “I Know What You Did Last Summer / Ştiu ce ai făcut astă-vară”, însă au devenit un cuplu de-abia în 2000. Anul imediat următor s-au logodit şi, pe 1 septembrie 2001, au devenit soţ şi soţie.

Sarah Michelle Gellar, în vîrstă de 32 de ani, trebuie să îşi revină foarte repede după naştere, pentru că urmează să înceapă filmările la episodul pilot al serialului de televiziune ”The Wonderful Maladays”, ce va fi difuzat de postul HBO. La rîndul său, Freddie Prinze Jr. a terminat filmările pentru episodul pilot al comediei ”No Heroics”, ce va fi difuzată de postul american ABC.