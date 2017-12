Saraiu îşi înnoieşte sistemul de alimentare cu apă

Administraţia locală din comuna Saraiu a primit, de curînd, aprobarea pentru proiectul de reabilitare a sistemului de apă potabilă din localitate, care va beneficia de fonduri în baza Ordonanţei 7/2006. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei, Vasile Bejan, sistemul de alimentare cu apă potabilă are o vechime de aprox. 36 de ani, iar conducta principală, care este confecţionată dintr-un material asemănător azbocimentului, poate produce surprize în orice moment. Proiectul are o valoare de 22 de miliarde de lei, iar lucrările pentru înlocuirea conductei vor începe în primăvară. “Satul este în întregime racordat la sistemul de apă potabilă, dar trebuie să înlocuim conductele. Anul trecut am realizat extinderea şi la casele care au fost refăcute după inundaţii şi nu mai avem de făcut alte lucrări de acest gen“, a declarat Bejan. Primarul a mai spus că în urmă cu doi ani a fost demarat, la nivelul localităţii Saraiu, şi proiectul de reabilitare a albiei pîrîului Topolog, pînă în prezent efectuîndu-se aprox. un sfert din totalul lucrărilor. Prin acest proiect se urmăreşte ca pîrîul să preia apele pluviale şi astfel să se evite inundarea caselor şi a grădinilor din localitate, aşa cum s-a întîmplat în 2005. Primarul a adăugat că, pentru a facilita accesul cetăţenilor de pe o parte pe alta a pîrîului, administraţia locală a pregătit şi un proiect de construire a două podeţe. “Avem o singură cale de acces, pe drumul naţional, iar oamenii care locuiesc în cealaltă parte a satului trebuie să străbată întreaga localitate. Din acest motiv vrem să mai facem două podeţe: unul pe lîngă dispensar şi celălalt, la marginea satului“, a declarat Vasile Bejan, care a adăugat că speră ca acest proiect să primescă avizul favorabil pentru a beneficia de fonduri structurale.