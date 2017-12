Sărbătoare de hramul mănăstirii de la Cobadin

În fiecare an, pe 22 iulie, Biserica Ortodoxă Română o cinsteşte pe Sfînta Maria Magdalena. Pentru că aceasta este şi ocrotitoarea mănăstirii de la Cobadin, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va oficia Sfînta Liturghie în lăcaşul de cult din localitatea constănţeană. Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, aşezămîntul monahal a luat fiinţă la 1 mai 2006, sub păstorirea maicii stareţe Ambrozia Voicu, pentru c,a trei luni mai tîrziu, de primul hram al mănăstirii, Înaltul ierarh tomitan să sfinţească terenul pe care a fost înălţat paraclisul. Pe data de 21 iulie 2007 a fost sfinţit paraclisul, iar părintele Neculai Voicu, cel care veghează la buna desfăşurare a lucrărilor, s-a îngrijit şi de construcţia chiliilor. Tradiţia bisericească spune că Maria Magdalena este una dintre ucenicele şi mironosiţele care l-au urmat pe Hristos. Numele de Magdalena este legat de cetatea în care s-a născut, Magdala din Galilea. Întîlnirea cu Hristos a făcut ca viaţa ei să cunoască o schimbare radicală. A renunţat la trăirea în păcat pentru a deveni următoare a lui Hristos şi astfel s-a alăturat femeilor mironosiţe. Tot Maria Magdalena este acea femeie păcătoasă care a uns picioarele întuitorului cu mir de mare preţ. Conform Evangheliilor, tot ea îi este alături în momentul Răstignirii, dar este şi prima căreia îngerul îi vesteşte Învierea şi are un dialog cu Hristos cel Înviat.