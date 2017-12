Sărbătoare la Crosul Ziua Olimpică

Peste 500 de iubitori ai atletismului au luat startul, ieri, la a 25-a ediţie a Crosului Ziua Olimpică, competiţie organizată de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, DJST Constanţa, Academia Olimpică Română - Filiala Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Atletism şi Radio Vacanţă, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Instituţia Prefectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, CS Farul, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, Serviciul Poliţiei Rutiere, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Neptun TV şi Telegraf, sub deviza “Aleargă pentru sănătatea ta”.

Într-o atmosferă de sărbătoare, iubitorii sportului s-au adunat în cursul dimineţii în faţa Sălii Sporturilor, în frunte cu trei nume mari ale olimpismului românesc, Elena Frîncu, fostă vicecampioană mondială de handbal şi membru al COSR, Ion Draica, campion olimpic la lupte greco-romane la Los Angeles, în 1984, şi Ilie Floroiu, locul 5 în proba de 10.000 m la JO de la Montreal, în 1976. „În urmă cu 25 de ani am participat şi am reuşit să termin crosul. O mare performanţă pentru mine. De această dată, am ţinut să iau startul şi să parcurg câteva sute de metri. Faptul că au venit la cros mulţi copii şi tineri ne dă speranţe pentru viitor”, a spus Ion Draica. „Au trecut 25 de ani de la prima ediţie, de care îmi amintesc cu mare plăcere. Era un alt context, dar la start au venit peste 2.000 de persoane, care au primit diplome semnate de preşedintele CIO, Juan Antonio Samaranch”, a povestit Ilie Floroiu, câştigătorul primei ediţii. „Am emoţii mari, pentru că ne-am adunat aici sportivi din familia olimpică, alături de iubitori ai sportului veniţi să alerge pentru olimpism. Mi-aş dori să ne vedem şi la 50-a aniversare, dar sper ca tinerii care au luat startul la această ediţie să-şi aducă aminte că pe harta olimpică a Constanţei a existat Elena Frîncu, deţinătoarea Colanului de Aur”, a adăugat Elena Frîncu, cea care a dat startul întrecerii desfăşurate ieri. „Veţi avea mereu sprijinul DJST şi vreau să mulţumesc echipei care a dus timp de 25 de ani tradiţia acestui cros”, a completat Claudiu Teliceanu, directorul executiv al DJST.

SPIRIT DE FAIR-PLAY. Lupta pentru victorie s-a dus pe distanţa a 4,5 km, pe traseul Sala Sporturilor - Bd-ul Tomis - Bd-ul Mamaia - Radio Vacanţă. La sosire, primul loc în clasamentul masculin a fost ocupat de Florin Anghel, urmat de Răzvan Nicola şi Claudiu Marcu. „A fost un traseu bun, mai ales că prima parte s-a alergat pe plat. Mă bucur că am venit, mi-a făcut mare plăcere să particip şi voi lua startul şi la ediţia de anul viitor”, a spus câştigătorul. La feminin, s-a impus constănţeanca Alina Rîpanu, urmată de Florentina Buga şi Andreea Timoftei. „Particip în fiecare an la această cursă frumoasă şi mă bucur că se păstrează tradiţia”, a declarat atleta de la CS Farul. Organizatorii au mai acordat câteva premii speciale, cea mai tânără participantă, Natalie Hîrbu (3 ani), cel mai tânăr participant, Valentin Văhăescu (4 ani), cea mai vârstnică participantă, Veronica Negreanu (82 ani), cel mai vârstnic participant Ion Gheorghe (80 de ani) şi premii fair-play pentru persoanele cu dizabilităţi. O situaţie specială s-a înregistrat la cea mai numeroasă familie, unde familiile Lungu şi Vasilică au participat cu câte patru membri. Astfel, familia Lungu a câştigat tragerea la sorţi şi, într-un spirit de fair-play, a împărţit premiul oferit de Elena Frîncu şi medaliatul olimpic Răzvan Florea cu familia Vasilică.