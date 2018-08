Sărbătoare mare! Ziua Multietnicității Dobrogene, la prima ediție

Consiliul Județean Constanța, în colaborare cu Centrul Județean Cultural “Teodor T. Burada”, organizează, în data de 4 august 2018, evenimentul „Ziua Multietnicității Dobrogene”. Potrivit organizatorilor, evenimentul are ca scop promovarea caracterului multicultural și multietnic al tradițiilor dobrogene și ale minorităților conlocuitoare, în Anul Centenarului Marii Uniri. „Regiunea Dobrogea este un model la nivel național din punct de vedere al multiculturalității și multietnicității. Ne dorim ca acest eveniment, aflat anul acesta la prima ediție, să devina o tradiție și să sărbătorim anual această zi a diversității multiculturale. Totodată, urmărim crearea unei atracții turistice inedite, care să vină în completarea celorlalte evenimente care se desfășoară în perioada sezonului estival în județul nostru”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu. „Ziua Multietnicității Dobrogene” are loc în 4 august, în Piața Ovidiu, începând de la ora 17.00. Evenimentul va consta în prezentarea tradițiilor culturale ale minorităților etnice (cântece, dansuri, costume populare) prin intermediul asociațiilor reprezentative ale acestora. Vor participa Ansamblul „Dobrogeanca” din Ovidiu, Ansamblul „Iholu” al Comunității Armâne din Constanța, Trupa „Șatra” din Mangalia, Ansamblul „Canlar” al UDTTMR Cobadin, Ansamblul „Armonia” din Oituz, Ansamblul „Elpis” al Comunității Elene din Constanța, Ansamblul „Delikanlilar” al UDTR, Ansamblul Galuboe More și Rodica Rodion, din partea Comunității Rușilor Lipoveni din Constanța, Ansamblul „Armonia” și solista Leila Kerim Wilson de la UDTTMR.