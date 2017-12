„Sărbătoarea Luminată” a fost anticipată printr-un concert special

An de an, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” celebrează marile praznice creştine prin concerte speciale. Şi în acest an, instituţia de cultură tomitană a anticipat marea sărbătoare a Învierii Domnului printr-un concert special, „Sărbătoarea Luminată”, susţinut în Săptămâna Patimilor, în Miercurea Mare. În programul concertului s-au regăsit „Requiem”-ul, op. 48, pentru soprană, bariton, cor şi orchestră, de Gabriel Faure, care nu a mai fost cântat la Constanţa de mai bine de două decenii, și suitele nr. 1 și nr. 2 „Peer Gynt”, de Edvard Grieg.

La pupitrul orchestrei simfonice a Teatrului „Oleg Danovski” s-a aflat maestrul Radu Ciorei, care l-a înlocuit în ultimul moment pe dirijorul american Richard Yaklich.

„Publicul a apreciat în mod deosebit întregul program. Orchestra şi corul Teatrului „Oleg Danovski” au fost la mare înălţime. Dacă despre Elena Rotari nu mai e nevoie să spunem foarte multe lucruri, deoarece este una dintre solistele consacrate ale teatrului, am avut o plăcută surpriză din partea baritonului Daniel Pop de la Opera Naţională Bucureşti, cu o voce foarte frumoasă şi o muzicalitate specială”, a apreciat dirijorul Radu Ciorei.

Citește și:

„Sărbătoarea Luminată“, concert-eveniment la Teatrul „Oleg Danovski“

Seară muzicală cu Duo Archi

Turandot şi Eliza Doolittle vă dau întâlnire la Teatrul „Oleg Danovski“

Balet-comedie și o... tragedie, la Teatrul „Oleg Danovski“

Călătorie muzicală din Ierusalimul antic în Veneția lui Johann Strauss