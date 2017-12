„Sărbătoarea muzicii”, în acorduri de fanfară

„Sărbătoarea muzicii”, evenimentul prin care lumea francofonă celebrează sosirea verii, a fost marcată şi la malul mării, ieri, în cea mai lungă zi a anului. Startul manifestărilor s-a dat încă din prima parte a zilei, la sediul Alianţei Franceze din Constanţa (AFC), cu proiecţii video care au ilustrat istoricul sărbătorii francofone („Fête de la musique”), instituită în anul 1982, în Franţa şi marcată de atunci pe tot mapamondul. Seara a fost dedicată unui regal al muzicii... de cameră, susţinut de elevii Colegiului Naţional de Arte (CNA) „Regina Maria”, coordonaţi de prof. Marina Dunărinţu. Din programul recitalului simfonic-instrumental nu au lipsit piesele lui Joe Dassin, dar nici melodii din repertoriul... Carlei Bruni.

„Sărbătoarea muzicii” s-a încheiat într-un mod inedit, cu un recital oferit de Fanfara RAJA pe esplanada Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Pentru că dirijorul fanfarei, Gheorghe Dănilă, nu a putut fi prezent din motive obiective, rolul său a fost preluat de Inga Postolache.

„TOATE ACŢIUNILE SUNT BENEVOLE” „Sărbătoarea muzicii este un eveniment internaţional la care se raliază şi oraşul nostru, prin Alianţa Franceză, pentru că acest eveniment a fost iniţiat de către Franţa, prin ministrul Culturii de la acea vreme (n.r. 1982). Anul acesta, manifestarea are şi o tematică, pentru că în 2012 se aniversează 50 de ani de când grupul Beatles a lansat discul „Love Me Do”. Noi nu am organizat un concert de muzică pop, ci am celebrat muzica, în general. Toate acţiunile sunt benevole, pentru că evenimentele noastre sunt făcute de iubitorii de muzică pentru a atrage alţi iubitori de muzică”, a declarat Veronica Hagi, cea care, alături de Mariana Iancu, se ocupă de activităţile culturale ale AFC.

Evenimentele dedicate „Sărbătorii muzicii” au fost organizate de AFC, cu sprijinul partenerilor săi: Primăria Municipiului Constanţa, SC RAJA Constanţa şi CNA „Regina Maria”.