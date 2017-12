Sărbătoarea Recoltei, prelungită până pe 13 octombrie

RECOLTĂ De câteva zile, Pavilionul Expoziţional Constanţa, unde este organizată Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean, a devenit locul de pelerinaj pentru constănţenii care doresc să se aprovizioneze pentru iarnă cu legume, fructe şi produse agricole specifice sezonului. Aflată la a şasea ediţie, sărbătoarea, marcă obişnuită a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), a fost, în acest an, organizată, în premieră, în colaborare cu Consiliul Judeţean Tulcea, semn că cele două entităţi sunt solidare cu ceea ce înseamnă a fi dobrogean, demonstrând totodată că nu degeaba au cerut ca spaţiul dintre Dunăre şi Marea Neagră să fie regiune de sine stătătoare. Printre standurile cu vin, carne, brânzeturi, fructe şi legume, şi-au făcut loc şi apicultorii. Unul dintre aceştia este şi Ion Calotă, din Mihail Kogălniceanu, care nu a lipsit de la nicio ediţie a Sărbătorii Recoltei şi a Vinului Dobrogean. Ion Calotă spune că mierea este o adevărată pastilă de sănătate pentru organismul uman. „Mierea are efecte terapeutice nebănuite şi cred că toată lumea ar trebui să o consume. Folosită în mod corect, mierea poate face adevărate minuni. Spre exemplu, mierea de salcâm este un excelent calmant al tusei, un antiseptic, diuretic şi antidiareic. De asemenea, mierea de tei este un sedativ pentru sistemul nervos şi ajută, printre altele, la calmarea tusei, în bronşite, laringite, astm bronşic, tuberculoză pulmonară, îmbolnăviri ale vezicii biliare şi rinichilor, la răni şi arsuri”, a spus Calotă. Însă, pentru a avea efectele aşteptate, spune producătorul, mierea trebuie folosită corect. „În primul rând, mierea nu trebuie topită prin flacără directă la aragaz, ci la „bain-marie”, sub temperatura de 40 grade. În al doilea rând, mierea nu trebuie turnată în lichide fierbinţi. Spre exemplu, în ceaiuri, mierea trebuie pusă atunci când apa are cel mult 40 de grade Celsius. Altfel, peste această temperatură, mierea îşi pierde din proprietăţi şi devine chiar toxică. Cu cât apa este mai rece, cu atât mai bine”, a afirmat Ion Calotă. Însă cel mai indicat ar fi, spune apicultorul, ca mierea să fie consumată dimineaţa, pe stomacul gol. „Face adevărate miracole, mai ales în cazul celor care au probleme cu stomacul, care trebuie să consume o linguriţă de miere amestecată cu fagure”, a adăugat Ion Calotă. El are 130 de familii de albine, pe care le duce, an de an, la diverse culturi din Dobrogea. Calotă spune că munca de apicultor este foarte anevoioasă, pentru că necesită foarte mult timp şi, de foarte multe ori, nu este răsplătită la adevărata valoare. „Rămâne doar pasiunea şi doar cei ce pun suflet în această meserie au şi satisfacţii”, a afirmat Calotă. Însă, spune el, munca de apicultor trebuie să fie recompensată şi financiar. De aceea, el vinde la târg mierea de salcâm cu 25 de lei/kg, pe cea de tei cu 17 lei/kg, polifloră - 15 lei/kg şi coreandru - 16 lei/kg.

CUM RECUNOAŞTEM MIEREA ADEVĂRATĂ! Ion Calotă spune că o miere adevărată se recunoaşte foarte uşor. „În primul rând, mierea care este naturală trebuie să formeze în borcan, atunci când îl întorci, o bulă sferică, ce urcă încet. Atunci când bula este lunguiaţă şi urcă uşor, este clar că mierea este falsificată. Mai mult decât atât, mierea naturală se cristalizează. Toată mierea din borcan trebuie să se cristalizeze (zaharisească - n.r.) şi să arate precum săpunul”, a mai afirmat Ion Calotă.

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI, PRELUNGITĂ! În altă ordine de idei, având în vedere condiţiile meteo din ultimele trei zile, organizatorii Sărbătorii Recoltei şi Vinului Dobrogean au hotărât, la solicitarea producătorilor agricoli, prelungirea evenimentului de pe data de 6 octombrie, când era iniţial organizată închiderea, până la data de 13 octombrie. „Motivul principal este determinat de faptul că producătorii nu pot intra în câmp pentru a culege produsele destinate comercializării la Sărbătoarea Recoltei”, se arată într-un comunicat al CJC. Programul de vizitare este, zilnic, între orele 9.00 şi 20.00. Pentru Sărbătoarea Recoltei, RATC Constanţa prelungeşte traseele liniilor 40 şi 102 până la Pavilionul Expoziţional. Autobuzele vor opri în staţia special amenajată din faţa Pavilionului Expoziţional, pe sensul spre Centru.