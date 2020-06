Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Pe data de 29 iunie Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte pe Sfinţii Petru şi Pavel, cei mai cunoscuţi Apostoli ai lui Iisus Hristos. Aceştia au propovăduit pildele lui Hristos pe mai multe continente, înfiinţând comunităţi creştine. Sărbătorirea celor doi are origini străvechi, iar în prezent nu se cunoaşte dacă pe 29 iunie este comemorată moartea acestora, care a avut loc în aceeaşi zi sau ziua în care au fost mutate moaştele lor.

Cum a fostviaţa Sfinţilor Petru şi Pavel

Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt praznuiti in aceeasi zi deoarece amandoi s-au savarsit la Roma, din porunca imparatului Nero, Petru fiind rastignit cu capul in jos, iar lui Pavel taindu-i-se capul. Moastele Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, potrivit Sinaxarului, au fost puse impreuna. Traditia a consemnat ziua de 29 iunie ca data a martirajului Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Cercetarile mai noi au stabilit cu o anume precizie ca Petru a fost rastignit in anul 64, iar Pavel a fost decapitat in anul 67. Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt autori de epistole incluse de Biserica intre textele canonice ale Noului Testament (Pavel – 14; Petru – 2).

Tradiţii şi obiceiuri legate de Sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel

Din această zi, cucul şi privighetorile nu mai cântă.

În tradiţia populară, până în acestă zi nu se scutură merii. Se crede că, dacă se respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei.

Tot acum, Sânpetru pocneşte din bici, iar scânteile care apar cu acest prilej se transformă în licurici, care-i călăuzesc pe călătorii rătăciţi pe drumuri de munte sau în pădure.

Pentru sporul casei şi pentru sănătate, se respectă tradiţia Moşilor de Sânpetru şi se sfinţesc la biserică pachete cu colaci, lumânări, mere dulci şi mere acrişoare; apoi, aceste ofrande se împart oamenilor săraci.