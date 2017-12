Sărbătoarea Sfinţilor Martiri de la Niculiţel

În fiecare an, pe 4 iunie, Biserica Ortodoxă Română îi prăznuieşte pe cei patru martiri de la Niculiţel. Dacă Martirologiul siriac indică sărbătoarea Sfîntului Filip pe 4 iunie, în Martirologiul ieronimian sînt adăugaţi Zotic, Atal, Eutihie, Camasis, Quirinus şi alţi 28 al căror nume nu sînt amintite. Patru martiri din acest grup mare de mucenici - Zotic, Atal, Camasis şi Filip - au fost înmormîntaţi într-o criptă a unei bazilici descoperite pe teritoriul comunei Niculiţel din judeţul Tulcea, în toamna anului 1971, cu ocazia unor surpări de teren datorate unor ploi abundente. Localitatea aceasta era, în antichitate, o aşezare romană rurală pe teritoriul oraşului Noviodunum, Isaccea de astăzi. Moaştele mucenicilor au fost depuse într-o raclă specială de lemn şi aşezate în criptă, iar în interior, pe peretele de lîngă intrare, a fost inscripţionat textul Martirii lui Hristos, apoi înscrierea numelor lor în ordinea în care sînt astăzi cinstiţi. Cercetătorii cred că este posibil ca aceşti patru mucenici să fi pătimit împreună cu alţi fraţi de suferinţă, în aşezarea urbană de la Noviodunum. După ce au suferit pedeapsa capitală, este posibil ca ei să fi fost luaţi de către creştini şi duşi spre îngropare într-u loc mai ferit. Despre data pătimirii acestor patru mucenici, nu se cunosc informaţii exacte, însă există presupuneri că aceştia au pătimit în perioada 319-324 după Hristos, cînd domnea împăratul Liciniu. O altă presupunere este că ei au pătimit în vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363), iar altă presupunere aşează data martiriului acestor patru mucenici în jurul anilor 370-372, pe vremea domniei regelui got Athanaric. La scurt timp după descoperirea lor, moaştele celor patru sfinţi mucenici au fost luate şi depuse în biserica mănăstirii Cocoşu, unde se află şi astăzi. Cu această ocazie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va săvîrşi, astăzi, Sfînta Liturghie cu sobor de arhierei, la Niculiţel. Slujba va fi oficiată pe scena amplasată în imediata apropiere a criptei în care au fost descoperite sfintele moaşte. După cum susţin reprezentanţii Episcopiei Tulcei, şi în acest an se va pleca în tradiţionalul pelerinaj cu sfintele moaşte pe traseul mănăstirea Cocoş - Isaccea (Noviodunum) - Cripta martirică de la Niculiţel. Aici, la ora 19.00, va fi oficiată slujba Privegherii, iar la ora 23.30 - Miezonoptica, urmată de Sfînta Liturghie la biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Niculiţel.