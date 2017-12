Sărbătoarea unei uniri ciuntite

Mii de români din toată ţara au celebrat, ieri, la Alba Iulia, locul înfăptuirii unirii de la 1918, Ziua Naţională a României. Ceremoniile oficiale au debutat, la ora 9.00, cu o slujbă de Te Deum, la Catedrala Unirii Neamului, la a cărei intrare poate fi citit următorul text scris în piatră: „Aici, pe pământul stropit cu sângele martirilor suferinţei româneşti, rupţi pe roată pentru dreptate, a răsărit, după un secol şi jumătate, soarele unităţii naţionale”. Ulterior, a avut loc depunerea de coroane la statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, din centrul municipiului Alba Iulia. Cu acestă ocazie şi-au adus omagiul întregitorului de neam o serie de oficialităţi de la nivel naţional, cum ar fi Senatul, Camera Deputaţilor, Guvernul, dar şi cele de pe plan local. De asemenea, au depus coroane partidele politice ai căror susţinători au uitat de semnificaţia zilei de 1 decembrie, cea de unire a tuturor românilor şi s-au huiduit reciproc. Depunerea de coroane a fost succedată de o paradă militară şi una a portului popular.

• ROMÂNII DIN ŢARĂ ŞI DIN AFARA EI, REUNIŢI PENTRU O ZI • La festivităţi au participat români de toate vârstele din ţară, dar şi din afara graniţelor ei, de la cei din Banatul Sârbesc, până la cei din Basarabia, de la tineri liceeni şi studenţi, până la veterani şi deţinuţi politici. „Vin aici de ani la rând pentru a celebra unirea neamului românesc. Am făcut cinci ani de puşcărie pentru neamul acesta, ca fondator al unei mişcări anitcomuniste în anii ’50. Am fost anchetat, în prealabil, iar cu câteva zile înainte de a face 23 de ani am fost trimis la Jilava. Însă nu îmi pare rău, a meritat ce am făcut pentru ţara mea”, a declarat preşedintele filialei Teleorman a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. La Alba Iulia a fost prezent şi preşedintele Clubului Liberal din România, un student originar din Tighina, Republica Moldova, Alexandrin Moiseev, care s-a declarat fericit că a putut călca pe unde a călcat Mihai Viteazul în urmă cu sute de ani.

• LOCUL MARTIRIULUI, MUTAT DIN RAŢIUNI COMERCIALE • Conform unui localnic, Nicolae Mărginean, locul unde au fost traşi pe roată Horea şi Cloşca a fost ignorat, din cauza faptului că este prea departe de cetatea pe care o vizitează turiştii. “Locul unde se spune acum că au fost executaţi cei doi nu este cel adevărat. Locaţia reală este prea în câmp pentru a ajunge uşor turiştii care vizitează cetatea austriacă din mijlocul oraşului la el. Crucea pe care am pus-o acolo a fost dărâmată de proprietarul terenului. În schimb, cei care vin aici fac poze cu gărzile cetăţii îmbrăcate în uniforme identice cu cele ale asasinilor celor doi”, a explicat Mărginean.

• PLOAIA DIN SUFLETELE NOASTRE • De Ziua Unirii, la Alba Iulia, cerul a fost negru şi a plouat rece, atmosferă care a făcut-o pe vicepreşedinta Organizaţiei Studenţilor Basarabeni Constanţa, Vera Bocancea, să declare că sufletele celor pe care i-au lăsat acasă basarabenii, care au venit la Alba ieri, sunt la fel de mohorâte ca vremea de afară, neavând viză să celebreze unirea tuturor românilor.