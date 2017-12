Sărbători întunecate la Constanța! Că nu mai suntem în prag de alegeri!

04:47:25 / 11 Decembrie 2017

Unde-i a doua faza domn' primar?

Pe langa problema ornamentelor de craciun mai este si aceea a iluminatului stradal dupa asa zisa "imbunatatire". Cred ca nu sunt singurul care a observat ca noul sistem de iluminare stradal este mult mai slab in intensitate. Acum ceva timp cand a fost pus in functiune cu surle si trambite, au aparut intrebarile cu privire la intensitatea luminii iar mult stimatul nostru primar a oferit o explicatie SF cum ca ar mai trebui conectata o faza iar lucrurile se vor imbunatati. Se pare ca acea a doua faza s-a pierdut intre timp... De fapt ea nu a existat niciodata, era doar explicatia unui primar afon tehnic care are tupeul sa se erijeze si in specialist in ale electricitatii. Din pacate atata timp cat majoritatea votantilor sunt batrani, respectabili de altfel, dar cu idei invechite o sa tot avem de suferit. Unde-i a doua faza domn' primar????