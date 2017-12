La acest sfârşit de an, Neptun TV a optat şi propus telespectatorilor săi sloganul \"Sărbători meritate, România!\". Când îşi alege un astfel de îndemn, o televiziune încearcă să fie originală, dar nu cu orice preţ. Ne-am gândit, pur şi simplu, că românii (îşi) merită, după un an greu şi frustrant, Sărbătorile de iarnă. Că, după o criză economică ce doar a trecut şi una care abia începe, merită să se bucure, printre altele, şi de programele speciale, de sărbători, ale Neptun TV. Că, în plină şi perpetuă criză socială şi morală, putem oferi o alternativă decentă, demnă, la manelizarea României, via mass media. Dincolo de orgolii (ne)măsurate şi posibilităţi peste poate, NTV a încercat, încearcă, a reuşit şi sperăm în continuare să reuşească să fie nu o televiziune locală, nu una \"de nişă\" ci, dacă nu una naţională ce emite din provincie (cu toate vicisitudinile termenului, dar şi cu unele avantaje), măcar o televiziune regională decentă, poate cea mai puternică din ţară, şi asta de ani buni. Decentă prin programele şi bugetele sale, prin producţiile proprii de divertisment, cu care ne luptăm cu \"marile\" televiziuni din Capitală, ce absorb majoritatea bugetelor de publicitate, cu filmele achiziţionate de noi şi deloc de serie B, cu ştirile prompte şi complete (inclusiv externe, tot mai rarefiate pe alte posturi, chiar şi specializate pe Ştiri!).

Dincolo de conotaţiile simple şi directe ale sloganului-urare, \"Sărbători meritate, România!\", unii ar putea citi, în mod justificat, printre rânduri. O variantă ar fi fost \"Sărbători binemeritate...\" dar ni s-a părut lungă, inutil festivistă şi... inexactă. Un vechi proverb, poate chiar românesc la origini, pretinde că \"ai ceea ce meriţi\", derivat din mai popularul \"cum îţi aşterni, aşa dormi!\". E valabil şi pentru popoare: avem conducătorii pe care-i merităm - noi i-am ales, în cunoştinţă de cauză, noi tragem ponoasele. Poate, bune sau mai puţin bune, astea-s Sărbătorile ce le merităm, anul ăsta. Sau poate, dimpotrivă, măcar de sărbători ar trebui să uităm cine ne conduce şi să ne simţim bine. Şi, ca de orice sărbătoare, mai ales la cea de bilanţ, de sfârşit de an, să ne propunem ca anul viitor să ne fie mai bine, să alegem mai înţelept şi să ne fie şi mai bine. Să trăim cu adevărat bine, nu ca în urarea făcută în batjocură, de câţiva ani încoace, de actualii guvernanţi. Şi să avem anul viitor Sărbătorile binemeritate, pe care le merităm cu adevărat, în demnitatea noastră. Sărbători meritate, România!