Sărbători petrecute acasă

Peste 80% dintre români au petrecut Crăciunul, potrivit tradiţiei, acasă, în familie. Ceilalţi au mers în vizită la rude sau prieteni sau au fost în vacanţă, arată o analiză realizată pe un eşantion de 1.145 de persoane de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES). Cei mai mulţi români (49%) au cheltuit pentru Crăciunul din acest an între 100 şi 500 de lei. Doi din zece români au cheltuit cel mult 1.000 de lei, iar 6% au alocat pentru această sărbătoare până în 1.500 de lei. Sume mai mari au alocat doar 5% dintre respondenţi. Totuşi, 17% dintre participanţii la studiu spun că au cheltuit pentru Crăciunul din acest an sub 100 de lei. Pentru 40% dintre respondenţi, bugetul alocat a fost mai mic decât cel de anul trecut. De asemenea, pentru o treime dintre chestionaţi, suma alocată este la fel cu cea cheltuită în 2011, iar un sfert spun că anul acesta bugetul a fost mai mare decât cel de anul trecut. Potrivit studiului, 12% dintre români recunosc că bugetul 2012 nu le-a permis nici măcar strictul necesar. Aproape o treime (32%) susţin că suma disponibilă le-a ajuns, cu anumite restricţii, iar pentru 27% dintre români banii pe care i-au avut au fost suficienţi pentru a cumpăra tot ce a fost nevoie. Cât priveşte noaptea dintre ani, opt din zece români vor petrece acasă, doar 7% optând pentru restaurant, arată studiul. De asemenea, 3% dintre participanţi spun că vor merge la un hotel sau la o pensiune, iar alţi 3% vor petrece la ţară. Aproape jumătate (46%) dintre cei chestionaţi spun că vor aloca petrecerii între 101 şi 500 de lei, iar 27% vor cheltui cel mult 100 de lei. Unul din 10 români va aloca pentru această petrecere între 501 şi 1000 de lei, 4% cel mult 1.500 de lei, iar sume între 1.501 şi 2.000 de lei spun că vor cheltui doar 2% dintre respondenţi. Pentru 43% dintre participanţii la studiu, bugetul pentru Revelion 2013 este mai mic decât anul trecut.