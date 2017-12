„Sărbătorile sunt mai frumoase cu muzică!”

Constănţeanca Andreea Olariu, cântăreaţă apreciată şi fotomodel, este o tânără care se manifestă cu entuziasm când vine vorba de perioada sărbătorilor de iarnă, ca aproape oricare alt tânăr în preajma Crăciunului. Andreea visează la o iarnă frumoasă, la un an nou plin de realizări pe plan artistic şi îşi doreşte să fie aproape de persoanele dragi, în această perioadă. Artista a acordat un scurt interviu cotidianului „Telegraf”, în care a vorbit despre cum vede ea frumuseţea sărbătorilor.

Reporter (R.): Ce înseamnă pentru Andreea Olariu un Crăciun frumos?

Andreea Olariu (A.O.): Pe lângă semnificaţia religioasă, care presupune să fim darnici, dar şi inocenţi, ca micul Iisus, Crăciunul pentru mine înseamnă familie, prieteni şi o atmosferă călduroasă. Îmi place mult când ninge de Crăciun, dar e frumos şi fără zăpadă.

R.: Vă place să cântaţi colinde şi piese de iarnă?

A.O.: Da, mai ales colindele româneşti pe care le cântam când eram mică. Am mers cu colindul până pe la 10 ani şi nu voi uita niciodată acea perioadă minunată. Nu am un colind preferat, chiar toate îmi plac, fiecare colind are farmecul său.

R.: Care este cea mai frumoasă amintire care vă leagă de sărbătoarea Crăciunului?

A.O.: În urmă cu doi ani, am participat, în Ajun, la un eveniment de caritate şi am fost apreciată de nişte micuţi suferinzi. M-am simţit extrem de împlinită că am putut să le aduc zâmbetul pe buze şi m-a cuprins un sentiment special.

R.: Ce îşi doreşte de acest Crăciun Andreea Olariu?

A.O.: Cel mai mult îmi doresc să fiu sănătoasă, ca să pot munci mult şi, bineînţeles, să am parte de realizări pe plan artistic.

R.: Sunteţi născută la malul mării, în mijlocul verii. Cu toate acestea, cât de mult iubiţi sporturile de iarnă sau muntele?

A.O.: Sinceră să fiu, nu am schiat niciodată, dar nu este deloc târziu. Mi-a plăcut, însă, dintotdeauna să mă dau cu sania. La patinat, în schimb, mă descurc foarte bine şi îmi place foarte mult. Muntele este frumos, desigur, însă nu numai iarna. În România avem nişte munţi superbi, oricui i-ar plăcea la noi, la munte.

R.: Ce le transmiteţi fanilor şi prietenilor, de sărbători?

A.O.: Crăciun fericit alături de cei dragi! Să aibă parte de multă dragoste şi apreciere din partea persoanelor care le sunt apropiate şi să nu uite că sărbătorile sunt mai frumoase cu muzică frumoasă!