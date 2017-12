Sărbătorim toleranța și patrimoniul mondial

Ziua internațională a toleranței este marcată în fiecare an la 16 noiembrie, cu scopul de a îndemna omenirea la înțelegere și respect reciproc, dialog și cooperare între culturi, civilizații și popoare, pentru a descuraja atitudinile extremiste dominate de violență și ură. Ea a fost proclamată la 16 noiembrie 1995, în cadrul Conferinței generale a UNESCO de la Paris, când statele membre UNESCO au adoptat ”Declarația principiilor toleranței”, enunțată în 1986. Tot pe 16 noiembrie se sărbătorește Ziua Patrimoniului Mondial, când se promovează elementele de patrimoniu, pentru o mai bună cunoaștere a lor. De asemenea, se evidențiază necesitatea protejării și conservării valorilor culturale. România are 7 situri înscrise pe lista reprezentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO, dintre care 6 culturale - Biserici cu pictură murală din nordul Moldovei din prima jumătate a secolului al XVI-lea (1993), fortărețe dacice din munții Orăștiei (1999), centrul istoric Sighișoara (1999), Mănăstirea Hurezi (1993), situri sătești cu biserici fortificate din Transilvania (1993), ansamblul bisericilor de lemn din Maramureș (1999) - și un sit natural, respectiv Rezervația Biosferei Delta Dunării (1991). De asemenea, România are înscrise 15 obiective pe lista indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO, potrivit site-ului oficial al instituției, http://whc.unesco.org/.