Sârbul Svetozarevic aduce un plus de experienţă la CVM Tomis

Jucătorii de la CVM Tomis Constanţa vor avea doar două zile libere, joi şi vineri, pentru că Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş au stabilit ca primul antrenament din 2010 să aibă loc sâmbătă! Motivul acestui program foarte încărcat îl reprezintă meciul tur cu Ribnica Kraljevo, din 16-imile GM Capital Challenge Cup, programat pe 6 ianuarie 2010, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa. În plus, echipa constănţeană şi-a remaniat lotul săptămâna trecută, iar cei trei jucători nou transferaţi, Yasser Romero, Dragan Svetozarevic şi Jovan Sajnberger, trebuie să se integreze cât mai repede. De altfel, cei trei au fost chemaţi la antrenament şi pe 31 decembrie, dimineaţa!

După ce miercuri am prezentat cartea de vizită a cubanezului Yasser Romero, astăzi vă oferim mai multe amănunte despre cei doi voleibalişti sârbi. Dragan Svetozarevic este un jucător cu mare experienţă, născut pe 16 august 1972. Are 2,02 înălţime şi evoluează pe postul de universal. A jucat de-a lungul carierei sale pentru Vojvodina Novi Sad (1991-1997, Serbia), Averbode (1997-1999, Belgia), Roeselare (1999-2001, Belgia), Lennik (2001-2002, Belgia), Kelibia (2002-2003, Tunisia), Arkas Izmir (2003-2004, Turcia), St. Quentin (2004-2005, Franţa), Azarpayam (2005-2006, Iran), SG Eschenbacher Eltmann (2006, Germania), AEK Atena (2006-2007, Grecia) şi Pafiakos Pafos (2007-2009, Cipru). A câştigat şase titluri de campion al Serbiei, unul în Belgia (cu Roeselare) şi unul în Tunisia. Cu Vojvodina a ocupat locul 3 în Liga Campionilor, cu Roeselare a jucat sferturi de finală în Liga Campionilor, iar cu Lennik sferturi în CEV Cup. Jovan Sajnberger are 23 de ani, 1,94 cm înălţime şi joacă pe postul de extremă. CVM Tomis este abia a treia echipă din cariera sa, după Vojvodina Novi Sad (2000-2008, Serbia) şi Remat Zalău (2008-2009). A fost selecţionat de 37 de ori în echipa naţională de juniori a Serbiei, iar cu Vojvodina a evoluat în sezonul 2007-2008 al Ligii Campionilor, după ce a câştigat titlul naţional şi a fost declarat cel mai bun jucător la preluare din campionatul sârb. De asemenea, este considerat cel mai bun jucător de volei pe plajă din Serbia. Sajnberger a jucat contra Tomisului şi cu Vojvodina, în ediţia 2005-2006 a Top Teams Cup, grupa C.