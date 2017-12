Sarkozy, acuzat că a tratat Europa ca pe un ţap ispăşitor

Candidatul socialist la alegerile prezidenţiale din Franţa, Francois Hollande, l-a acuzat, duminică, pe preşedintele Nicolas Sarkozy că a tratat Europa ca pe un ţap ispăşitor, pledând pentru revizuirea acordurilor Schengen privind libera circulaţie a persoanelor în UE. ”Nicolas Sarkozy m-a acuzat timp de mai multe luni că vreau să renegociez tratatul european privind disciplina bugetară şi austeritatea, care se va aplica în fiecare ţară. Şi acest tratat este abia semnat, nu a fost încă ratificat, dar iată că Nicolas Sarkozy, care nu poate prezenta alte propuneri francezilor, tratează Europa ca pe un ţap ispăşitor şi cere să fie renegocit nu un tratat, ci trei tratate: Schengen şi alte două tratate. Cred că este un candidat care se află într-o fugă înainte, dar totul se va opri în curând, pentru că francezii vor avea decizia”, a adăugat Hollande. Preşedintele francez, care candidează pentru un al doilea mandat, s-a pronunţat, duminică, în favoarea unor măsuri protecţioniste pentru a apăra întreprinderile europene şi a ameninţat că va scoate Franţa din Schengen, dacă acordurile europene privind libera circulaţie nu sunt revizuite.

”Reforma acordurilor Schengen cerută de Nicolas Sarkozy este în realitate deja lansată la Bruxelles, iar ameninţările preşedintelui francez reprezintă, de fapt, un mesaj de avertisment adresat în special Greciei, Bulgariei şi României”, au apreciat diplomaţi europeni. Această reformă este realizată în tăcere la nivel european, după ce a fost angajată la cererea mai multor ţări, în principal Franţa, Italia şi Germania, în primăvara lui 2011, din cauza afluxului de imigranţi clandestini cu ocazia Primăverii Arabe, în particular tunisieni care veneau în Franţa via Italia. De atunci, acest dosar complex a fost preluat de guverne, în detrimentul CE, ale cărei prerogative erau deja limitate în acest domeniu. Reforma în curs a acestui imens spaţiu de circulaţie fără paşaport - care include 22 dintre statele UE (cu excepţia Marii Britanii, Irlandei, Bulgariei, României şi Ciprului), plus patru ţări asociate, între care Elveţia - conţine două propunei legislative. ”Ceea ce spune Sarkozy este de fapt ceea ce negociem de mai multe luni”, a apreciat un diplomat european. Principala reformă studiată prevede ca pe viitor şi ca ultim resort, statele Schengen să poată restabili temporar controalele la frontiera cu un alt stat Schengen, în cazul unui aflux de imigranţi masiv şi necontrolat şi dacă ţara respectivă nu reuşeşte să facă faţă. La ora actuală, statele pot introduce controale numai în caz de ameninţări teroriste sau în cazul unor mari evenimente, cum sunt summit-uri ale şefilor de stat sau competiţii sportive.