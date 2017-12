Sărmăluțele și plăcintele dobrogene, preferatele turiștilor

Turiștii care în anii trecuți alegeau ca destinație de vacanță Bulgaria sau Grecia au început să își petreacă concediile pe litoralul românesc, în hoteluri care oferă servicii all inclusive. Numărul de locuri în aceste unități de cazare s-a triplat comparativ cu situația de acum doi ani. ”Dacă acum doi ani erau disponibile aproximativ 1.500 de locuri în hotelurile cu servicii all inclusive de 3 şi 4 stele de pe litoralul românesc, anul acesta numărul s-a triplat. Creşterea numărului de locuri alocate de hotelierii români care s-au adaptat cererii din ce în ce mai mari pentru acest tip de produs turistic s-a petrecut într-un ritm accelerat, ca urmare a semnalelor şi solicitărilor primite de la agenţiile tour-operatoare”, arată un studiu al agenţiei de turism Mareea. Potrivit aceluiași studiu, turiștii au ajuns la concluzia că serviciile all inclusive securizează bugetele de vacanță, cei mai mulți dintre aceștia fiind interesați și de excursii opționale. Astfel, una din trei familii beneficiare ale pachetelor all inclusive alege să achiziţioneze şi o excursie opţională, al cărei preţ începe de la 60 lei/persoană şi ajunge până la 250 lei pentru o minicroazieră în Delta Dunării şi un prânz pescăresc. Potrivit datelor statistice ale tour-operatorilor de pe litoral, 90% dintre consumatorii de servicii all inclusive sunt familii cu copii până în 12 sau 14 ani. În medie, un client care se cazează la all inclusive consumă 2 kg de mâncare pe zi, cele mai căutate feluri fiind sărmăluțele, frigăruile și plăcintele dobrogene. ”Sunt unii români care depăşesc 2 kg de mâncare pe zi, iar dacă adăugăm şi farfuriile pline care rămân în urma unora, putem spune că unele persoane consumă, în medie, 3 kilograme de mâncare pe zi. Fiind sezonul cald, sucurile şi berea la draft sunt foarte căutate”, a declarat directorul complexului hotelier Mercur Minerva din staţiunea Mamaia, Georgeta Bari.