Şarpele din garaj

O constănţeancă a trăit clipe de groază, duminică după-amiază, după ce, în garajul locuinţei, a găsit un şarpe. Ea a sunat la 112, iar la adresa respectivă a ajuns un reprezentant al Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa. „În momentul în care a vrut să parcheze maşina în garaj şi a deschis uşile, am văzut un şarpe. Reptila are aproximativ doi metri lungime şi este de culoare crem. Este un şarpe de apă. L-am prins şi apoi i-am dat drumul pe malul portului”, a declarat Zeadin Murat, preşedintele Protecţiei Animalelor Constanţa. El a adăugat că este al doilea şarpe prins în cursul săptămânii, primul fiind găsit in curtea unei familii din localitatea constănţeană Valu lui Traian.