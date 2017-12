Sărutul serii la MTV Movie Awards 2010

Actriţa Sandra Bullock a uimit asistenţa de la gala MTV Movie Awards 2010, sărutând-o pătimaş pe colega de breaslă Scarlett Johansson, pentru a relua o scenă dintr-un film în care a jucat alături de soţul acesteia. Ineditul episod a avut loc atunci când Sandra Bullock a primit de la Scarlett Johansson distincţia specială MTV Generation Award. Nominalizată şi la categoria Cel mai bun sărut, pentru o scenă din ”The Proposal”, actriţa a ţinut cu tot dinadinsul să arate publicului, în direct, cât de bine se descurcă la acest capitol. Cum, însă, partenerul său din film, Ryan Reynolds, a lipsit de la eveniment, Sandra Bullock a sărutat-o pe soţia acestuia. Sărutul Bullock-Johansson vine la doar câteva zile după ce publicul american a rămas cu gura căscată la un moment similar, care i-a avut ca protagonişti pe Dustin Hoffman şi mult mai tânărul Jason Bateman. Aflat în tribună, săptămâna trecută, la meciul de baschet câştigat de Los Angeles Lakers contra echipei Boston Celtics, în finala NBA, Hoffman s-a bucurat atât de tare pentru succesul formaţiei sale favorite încât l-a sărutat pe Bateman, fără nicio rezervă, deşi în preajmă se aflau şi soţiile celor doi.

Lungmetrajul “Saga Amurg: Lună Nouă” a fost marele câştigător al galei MTV Movie Awards, care a avut loc, duminică seară, la Los Angeles, câştigând patru trofee, inclusiv mult râvnitul premiu pentru cel mai bun film al anului. Actorii Kristen Stewart şi Robert Pattinson, starurile francizei “Amurg/ Twilight”, s-au numărat printre premianţi, impunându-se la categoriile Cea mai bună actriţă, respectiv Cel mai bun actor. Cei doi actori, despre care presa internaţională a afirmat în mai multe ocazii că ar forma un cuplu şi în viaţa reală, au împărţit şi premiul pentru Cel mai bun sărut. În plus, Robert Pattinson s-a impus la categoria Global superstar. Printre ceilalţi câştigători ai acestei gale s-a aflat Anna Kendrick, desemnată Cel mai bun star debutant, pentru rolul din filmul “Sus, în aer / Up in the Air”, în care a jucat alături de George Clooney. Actorii Zach Galifianakis şi Ken Jeong au câştigat premiul categoriei Cea mai bună interpretare dintr-o comedie, respectiv Cel mai bun moment WTF, pentru rolurile lor din comedia “Marea mahmureală / The Hangover”.

Tom Cruise a asigurat o parte din divertismentul serii, reintrând pentru câteva minute în pielea personajului Les Grossman din “Furtună tropicală / Tropic Thunder”. Actorul american a rostit câteva glume, a dansat şi a cântat în duet cu Jennifer Lopez. Katy Perry şi Snoop Dogg au cântat împreună piesa “California Gurls”, iar Christina Aguilera a încheiat seara cu un recital ce a cuprins câteva dintre piesele incluse pe noul ei album, intitulat “Bionic”.