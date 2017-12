Şase ani de Oncologic Rom la Constanţa

Asociaţia Oncologic Rom (AOR), din Constanţa, a împlinit, pe 3 martie, şase ani de existenţă. De-a lungul acestor ani, AOR a derulat numeroase proiecte, de la strîngeri de fonduri, la campanii de informare, toate cu scopul de a veni în ajutorul celor aflaţi în luptă cu cancerul. Corina Alexandru, preşedintele Oncologic Rom, se numără printre primele persoane care au vorbit deschis oamenilor despre această boală. Pentru a veni în sprijinul celor care trec prin această nedorită experienţă, ea a înfiinţat, în cadrul asociaţiei, Grupul de suport psihologic. „Au fost făcute întîlniri pe categorii de grupe de cancer, pentru că o persoană care are cancer de colon nu se poate înţelege cu cea care are cancer la sîn, traumele prin care trec sînt diferite” a explicat ea. „Pentru a veni în ajutorul bolnavilor, vrem să insistăm pe lîngă Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii în legătură cu problema protezelor de sîn. Ele sînt încă privite ca metode de înfrumuseţare deşi, în realitate, sînt dispozitive medicale. O altă problemă pentru care ne luptăm este acordarea gradului de handicap persoanelor care au trecut printr-un cancer la sîn. În prezent, gradul de handicap se acordă doar pe o perioadă de cinci ani, or femeii nu îi creşte sînul după aceşti cinci ani, pierderea este permanentă” a povestit Corina Alexandru. Anul acesta, Oncologic Rom reprezintă, în ţara noastră, Europa Uomo, asociaţie europeană înfiinţată în 2002, la Roma, cu scopul de a lupta împotriva cancerului de prostată. În acest sens, spre sfîrşitul lunii mai, se va lansa „Ghidul soţiei bolnavului de cancer de prostată”. ”Statistica arată că cei din mediul rural vin la spital în faze terminale. De aceea, vom iniţia o campanie în mediul rural pentru a atrage atenţia asupra cancerului de prostată. Cu acestă ocazie, avînd sprijinul Europa Uomo, bărbaţilor în vîrstă de peste 65 de ani, li se va face testul PSA (marker tumoral cu rol de screening şi monitorizare a cancerului de prostată - n.r.). Această campanie este foarte importantă, deoarece cancerul de prostată are, în rîndul bărbaţilor, aceeaşi incidenţă pe care au cancerul de sîn şi ovarian în rîndul femeilor”, a adăugat Corina Alexandru. La sfîrşitul lunii martie, AOR va organiza un Bal de caritate, în cadrul căruia va avea loc o expoziţie de vitralii. Fondurile obţinute cu acest prilej vor fi utilizate pentru finanţarea viitoarelor proiecte.