Şase ani fără permis de conducere

Un tânăr în vârstă de 25 ani, din localitatea Mihail Kogălniceanu, judecat în libertate pentru vătămare corporală din culpă, a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Constanţa, la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare sub supraveghere. În plus, judecătorii au dispus ca în perioada de încercare, stabilită la şase ani, Nicolae Ivanciu să nu mai conducă niciun fel de vehicul. Sentinţa nu este definitivă. Conform rechizitoriului, în noaptea de 13 octombrie 2007, jurul orei 02.15, poliţiştii au fost sesizaţi telefonic că la intersecţia străzii Călugăreni cu strada Transilvaniei, din Mihail Kogălniceanu, s-a produs un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită. Oamenii legii au aflat că autorul accidentului este Nicolae Ivanciu, pe atunci în vârstă de 22 ani, care se afla la volanul unui autoturism Dacia 1310 şi se deplasa pe strada Călugăreni. Pe locul din dreapta al maşinii era prietenul lui, Cristian Cristea, de 22 ani. La un moment dat, din cauza vitezei şi a neîndemânării în conducere, şoferul a pierdut controlul direcţiei, autoturismul a ieşit de pe şosea şi s-a izbit violent de un stâlp de iluminat public de pe partea dreaptă a drumului. În urma impactului, Cristian Cristea a fost rănit, fiind proiectat cu capul prin parbrizul maşinii. La faţa locului, oamenii legii au constatat că atât şoferul autoturismului, cât şi pasagerul erau sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma verificărilor în baza de date a Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, poliţiştii au constatat că Ivanciu nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. El s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice şi vătămare corporală gravă.