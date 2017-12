Şase constănţence, în semifinala Next Generation Models

Peste 80 de constănţence, cu vârsta cuprinsă între 12 şi 20 de ani, şi-au încercat norocul, sâmbătă după-amiază, la preselecţia celei de-a VII-a ediţii a concursului Next Generation Models, a cărui miză este desemnarea „Celui mai bun tânăr model al anului 2010”. Prima etapă a concursului naţional a debutat la Constanţa, la terasa Bourbon din City Park Mall, din cele 84 de concurente calificându-se, pentru semifinala ce va avea loc la sfârşitul acestei luni, la Bucureşti, doar şase frumoase de la malul mării. Însă doar două din cele şase norocoase - Roxana Şandru, Cosmina Georgiana Cojocaru, Alexandra Condruţ, Maria Camelia Vernică, Alina Diana Calo şi Ionela Cecilia Petrescu - vor ajunge în finala pentru „Cel mai bun tânăr model al anului”, eveniment ce va avea loc pe 29 noiembrie, la Teatrul Naţional Bucureşti. În capitală, fetele se vor confrunta cu alte frumoase din Galaţi, Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, Suceava, Iaşi, Ploieşti, Oradea, Chişinău şi Bucureşti.

„Sunt mândră că am reuşit să mă număr printre cele şase fete, din aproximativ 80 de concurente. Pentru mine a fost uşor să particip la acest concurs”, a mărturisit una dintre fetele cu mari şanse de a ajunge în finală, Roxana Şandru, în vârstă de 19 ani. „Mă îndreptam într-o zi spre şcoală şi am văzut un afiş pentru preselecţia concursului Next Generation Models. Mi-am spus că trebuie să mă înscriu şi eu, că... tot sunt înaltă şi slabă. Am vrut să fie o experienţă inedită. Mama nici nu ştie că m-am înscris. Dacă pot să fac o carieră în modeling, o voi face, dacă nu, o să dau la medicină”, a spus Cosmina Cojocaru, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, secţia ştiinţele naturii.

Juriul a fost format din reprezentantele reputatei agenţii „Best Models”, care, anul acesta, aniversează un deceniu de activitate în domeniul fashion: Alina Brăilescu şi Cristina Giurgiu. Potrivit Alinei Brăilescu, scouting manager al „Best Models”, Constanţa are foarte multe fete frumoase, dar care acordă o atenţie prea mare aspectului fizic, cu efecte nocive pe termen lung, cum ar fi machiajul excesiv. Aceasta a subliniat că agenţia „Best Models” caută, în primul rând, naturaleţea.

Finala Next Generation Models 2010 va reuni nume importante din domeniul modei. Din juriu vor face parte cei mai importanţi scouteri internaţionali, designeri, fotografi de modă şi fashion editori.