Şase constănţeni merg la CM de tenis de masă

Săptămâna viitoare, în perioada 28 aprilie - 5 mai, la Tokyo (Japonia), se va desfăşura Campionatul Mondial de tenis de masă pe echipe, România fiind prezentă în prima divizie valorică atât la feminin, cât şi la masculin. Considerată drept candidată la un loc în sferturile de finală ale competiţiei, echipa feminină are în componenţă două jucătoare de la CS Farul Constanţa, Eliza Samara şi Cristina Hîrîci, alături de Daniela Dodean Monteiro, Bernadette Szocs şi Camelia Poştoacă, toate pregătite de tehnicianul constănţean Viorel Filimon. Tricolorele nu au avut însă noroc la tragerea la sorţi, fiind repartizate într-o grupă infernală. Astfel, România va înfrunta, în Grupa A, China, Coreea de Nord, Polonia, Austria şi Slovacia.

„Obiectivul stabilit de federaţie este un loc între primele şase, dar am nimerit într-o grupă extrem de grea. Austria are în componenţă două chinezoaice, Polonia se numără printre cele mai bune echipe din Europa, iar Coreea de Nord are jucătoare bune. De China nici nu mai vorbesc, pentru că are garantat primul loc. În plus, Dodean este incomplet refăcută după o accidentare şi greul va fi pe umerii mei. Sunt în formă şi voi face tot posibilul să trecem de grupe”, a spus Eliza Samara, liderul echipei României. Programul jocurilor le avantajează pe tricolore, care vor avea un debut mai uşor, cu Slovacia (28 aprilie), după care vor urma confruntările cu Coreea de Nord şi China (ambele la 29 aprilie), Austria şi Polonia (ambele la 30 aprilie). Prima clasată se va califica direct în sferturi, iar ocupantele locurilor 2 şi 3 vor juca în optimi.

TREI CONSTĂNŢENI LA MASCULIN România are o grupă dificilă şi la masculin, unde se va duela, în Grupa C, cu Japonia, Portugalia, Franţa, Grecia şi Ungaria. Din lot, alături de Ovidiu Ionescu şi Hunor Szocs, fac parte trei constănţeni, Andrei Filimon, Lucian Munteanu şi Alexandru Cazacu, toţi de la CS Top Spin 08. Ultimii doi şi-au câştigat acest drept în urma unui turneu intern, organizat după ce Adrian Crişan şi Constantin Cioti au anunţat că nu vor participa la competiţie. Obiectivul tricolorilor este menţinerea în prima grupă valorică. Programul meciurilor: cu Franţa (28 aprilie), cu Japonia (29 aprilie), cu Ungaria şi Grecia (ambele la 30 aprilie) şi cu Portugalia (1 mai).