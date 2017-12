Şase echipe vor participa la Cupa “Mării Negre” la volei masculin

Săptămîna viitoare, în perioada 13-16 septembrie, în Sala Sporturilor din Constanţa se va desfăşura tradiţionalul turneu internaţional de volei masculin Cupa “Mării Negre”, organizat de Club Volei Municipal Tomis Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Volei. Dintre cele opt formaţii invitate iniţial, cinci au confirmat participarea: Ziraat Bankasi Ankara din Turcia, Lukoil Burgas (campioana en titre) şi Cerno More Varna - din Bulgaria, Volei Club Municipal Piatra Neamţ şi Steaua Bucureşti, echipe care li se vor alătura campionilor de la CVM Tomis. Deşi iniţial îşi anunţase participarea, IBB Istanbul (vicecampioana Turciei) a renunţat în ultimul moment, pentru că are mai mulţi jucători convocaţi în lotul naţional care participă zilele acestea la turneul final al Campionatului European din Rusia, la fel ca şi altă echipă turcă, Fenerbahce Istanbul, a treia clasată în campionatul trecut. Nici OK Radnicki Kragujevac, vicecampioana Serbiei, nu va mai juca la Constanţa, avînd probleme de lot. La cîteva zile după Cupa “Mării Negre”, jucătorii de la Tomis vor efectua un turneu în Turcia, urmînd să joace şi cu Arkaş Izmir, campioana en titre. Bulent Cadîr, team-managerul Tomisului, a anunţat că lotul formaţiei de pe Litoral va fi completat cu un jucător american, Timothy Daniel May, care joacă pe postul de centru şi este aşteptat să ajungă în această după-amiază la Buşteni.