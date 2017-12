Şase etape de speranţă pentru Săgeata

Eşecul înregistrat duminică, 2-3 în disputa cu Petrolul Ploieşti, a trimis-o pe Săgeata Năvodari în zona retrogradabilă a clasamentului Ligii 1, echipa pregătită de Cătălin Anghel ocupând locul 16, cu 29 de puncte. Drept urmare, cu şase etape înainte de finalul sezonului, gruparea de pe litoral se află la o distanţă de două puncte faţă de prima poziţie care asigură menţinerea în prima ligă. Pentru Vezan şi compania urmează o serie de şase finale, în care nu mai trebuie să facă paşi greşiţi, dar este necesar şi să fie ajutaţi de jocul rezultatelor. Jumătate dintre partidele rămase din acest campionat sunt împotriva unor contracandidate în lupta pentru evitarea retrogradării. Prima este programată sâmbătă, când năvodărenii se deplasează în fieful Oţelului Galaţi, iar un eşec ar diminua considerabil şansele de a rămâne în Liga 1. Va urma o nouă confruntare cu o formaţie din zona “fierbinte”, Ceahlăul Piatra Neamţ, pe teren propriu, în etapa a 30-a. Elevii lui Cătălin Anghel vor merge apoi la Astra Giurgiu, grupare care are drept obiectiv locul secund, şi vor încheia seria meciurilor directe cu echipele ameninţate cu retrogradarea împotriva celor de la Concordia Chiajna, în etapa a 32-a, pe teren propriu. În penultima rundă a sezonului, Săgeata joacă în fieful lui Dinamo Bucureşti, formaţie aflată în luptă pentru un loc în Cupele Europene, urmând ca, în ultima etapă, Săgeata să primească vizita unei formaţii fără griji, CFR Cluj. „Pentru noi, toate meciurile rămase sunt capitale. Ne doare situaţia în care am ajuns, pentru că am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă”, a declarat Anghel.

MARI PROBLEME DE LOT Din păcate, năvodărenii se confruntă cu numeroase indisponibilităţi, în special în atac. Astfel, Mihai Roman va rata finalul de sezon din cauza unei rupturi musculare, Viorel Dinu are şanse mici să joace la Galaţi, iar Emilio Guerra a lipsit la meciul de duminică din cauza unei întinderi musculare. În plus, Borja Navarro a plecat în Spania, unde va fi supus unei operaţii de menisc, şi nu va juca în ultimele runde. „Sunt preocupat să ne refacem fizic şi să aducem jucătorii într-o stare bună pentru partida de la Galaţi, unde vrem să câştigăm cele trei puncte”, a mai spus Anghel.

Luni seară, în ultimul meci al etapei a 28-a, FC Viitorul a cedat, la Chiajna, scor 0-3 (Latovlevici 39, G. Iancu 40, Keşeru 50), în disputa cu Steaua Bucureşti. Clasamentul Ligii 1 se prezintă astfel: 1. STEAUA 65p, 2. Astra 56p, 3. Petrolul 55p, 4. Dinamo 49p, 5. FC Vaslui 48p, 6. Pandurii 42p, 7. CFR 41p, 8. FC Botoşani 38p, 9. Concordia 34p, 10. Gaz Metan 33p (golaveraj: 28-32), 11. Ceahlăul 33p (22-28), 12. U. Cluj 33p (26-41), 13. ACS Poli 31p (22-32), 14. Oţelul 31p (31-44), 15. FC Braşov 30p, 16. SĂGEATA 29p, 17. FC VIITORUL 27p, 18. Corona 14p.