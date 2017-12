Şase jucători, excluşi din lotul FC Farul

Seria de şapte meciuri fără victorie a produs un adevărat cutremur la FC Farul, soldat cu măsuri dure luate împotriva jucătorilor. Astfel, după o şedinţă desfăşurată ieri dimineaţă, la sediul clubului, conducerea a decis să remanieze din temelii lotul formaţiei constănţene. Cel mai drastic au fost sancţionaţi Chico, Diogo Andrade, Dragan Gosic, Andrej Rastovac, Emil Ninu şi Marius Ene, care, începând de ieri, nu mai fac parte din lotul grupării de pe litoral. Hotărârea i-a luat însă prin surprindere pe jucători, care, cu excepţia lui Ene, au anunţat că vor contesta deciziile luate. „Cei din conducerea clubului mi-au spus că vor să-mi rezilieze contractul, care expiră în vara anului 2011. Sunt de acord, dar trebuie să-mi achite datoriile, pentru că nu am mai fost plătit de patru luni, şi să ne înţelegem asupra unei sume. Oricum, dacă nu mi se dau restanţele, îmi voi depune memoriu pentru a-mi recupera banii. Nu mi-au reproşat nimic, dar am auzit că s-ar fi plâns că nu am mai jucat în ultimul timp pentru că nu am vrut. Nu este adevărat. Am fost accidentat şi am hârtii să dovedesc acest lucru. Am venit în România să câştig bani, nu să stau. Dacă ei spun că mi-am bătut joc de echipă, eu le răspund că şi-au bătut joc de toţi jucătorii. În iarnă, am avut ofertă de la Bistriţa, dar nu m-au lăsat să plec. Există varianta să merg în vară în Liga I sau să mă întorc în Portugalia”, a acuzat Chico, atacantul portughez fiind cel mai bine plătit jucător din lotului Farului, 90.000 de euro pe sezon. „Conducerea clubului m-a chemat şi mi-a spus că pentru Farul s-a terminat campionat şi sunt liber să plec fără pretenţii materiale. Eu am cerut să mi se plătească ultimele trei salarii şi am ajuns la un acord de principiu pentru rezilierea contractului. Sunt fericit că plec din această situaţie”, a explicat Ene. În schimb, Ninu a refuzat să facă orice declaraţie, anunţând însă că nu va pleca la Steaua, de unde a fost împrumutat pentru o jumătate de an, până nu-şi va primi restanţele. În plus, soarta lui Bogdan Andone se va decide în zilele următoare, oficialii Farului încercând să-l coopteze în staff-ul tehnic pentru sezonul următor. Totodată, toţi jucătorii care au evoluat în meciurile cu Săgeata Stejaru şi FC Botoşani vor fi sancţionaţi cu amenzi până la 25% din valoarea contractelor.

CĂPRIŢĂ, TRIMIS ÎN FAŢA PRESEI. Patronul Farului, Giani Nedelcu, a refuzat să facă declaraţii în faţa presei, mulţumindu-se să-şi anunţe poziţia printr-un comunicat de presă. „La începutul returului, la meciurile cu Concordia Chiajna şi Victoria Brăneşti, lotul de bază avea plăţile la zi, conform normelor FRF. După eşecurile în lanţ, conducerea clubului s-a concentrat pe plata primelor de joc şi s-a decis suplimentarea substanţială a acestora. Rezultatele au fost, din păcate, tot nesatisfăcătoare. Nu trebuie omis faptul că în acest an contractele jucătorilor s-au ridicat la nivelul Ligii I, ca şi toate celelalte cheltuieli legate de echipă. Există greutăţi financiare, dar s-au făcut eforturile pentru susţinerea competiţiei, jucătorii având toate condiţiile pentru a face performanţă”, se arată în comunicatul semnat de patronul constănţenilor. În schimb, în faţa ziariştilor a fost trimis posibilul viitor preşedinte executiv al constănţenilor, Viorel Căpriţă. „Am renunţat la unii jucători care nu au dat randament sau au contracte enorme, peste media ligii secunde. Un alt grup de jucători va fi chemat pentru renegocierea contractelor, iar din vară se va merge pe schimbarea lotului, prin promovarea tinerilor de perspectivă. Ne cerem scuze fanilor”, a spus fostul preşedinte al Midiei Năvodari, care a adăugat că va decide săptămâna viitoare dacă va accepta postul oferit de conducerea Farului.