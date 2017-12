Şase miliarde de dolari despăgubiri pentru victimele atentatelor de la 11 septembrie

Un judecător federal american a dispus miercuri, printr-o hotărâre simbolică, Iranului, mişcării şiite libaneze Hezbollah şi altor entităţi să plătească suma de peste şase miliarde de dolari victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Iranul a negat, întotdeauna, orice responsabilitate în atentatele în care au fost ucise aproape 3.000 de persoane la New York şi Washington, însă, într-o hotărâre în lipsă pronunţată pe 22 decembrie, la New York, acesta a fost găsit vinovat de ajutarea al-Qaida, care a revendicat aceste atacuri. Judecătorul George Daniels, de la un tribunal din Manhattan, a validat această hotărâre în lipsă şi recomandările sale, în cadrul procedurii Havlish versus bin Laden, după numele Fionei Havlish, o femeie care şi-a pierdut soţul în atentatele de la New York. În hotărâre sunt numiţi Iranul, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, mişcarea şiită libaneză Hezbollah, Osama bin Laden, talibanii şi mişcarea al-Qaida. Decizia de miercuri, care probabil nu va fi pusă niciodată în aplicare, stabileşte despăgubiri de 6,048 de miliarde de dolari, repartizate între familiile a 47 de victime care s-au asociat plângerii depuse de Havlish, în funcţie de gradul de rudenie cu persoanele decedate. Acestea includ despăgubiri de natură economică şi punitivă. Decizia a fost luată în contextul în care SUA şi Iranul se află în relaţii deosebit de tensionate, din cauza programului nuclear iranian. Mişcarea Hezbollah este considerată o organizaţie teroristă de către SUA. Osama bin Laden a fost ucis în 2011, de forţele speciale americane, în Pakistan. Atentatele de la 11 septembrie, comise de 14 piraţi ai aerului, s-au soldat cu aproape 3.000 de morţi la New York şi Washington. Două avioane de pasageri au fost pilotate să intre în coliziune cu Turnurile Gemene World Trade Center de la New York, al treilea s-a prăbuşit peste Pentagon, la Washington, iar al patrulea s-a prăbuşit pe un câmp în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să îi înfrunte pe terorişti. Numeroase proceduri judiciare au fost ulterior intentate, mai ales la New York, inclusiv cea declanşată de Fiona Havlish.

Un program destinat luptei împotriva terorismului implimentat de George W. Bush şi care ar fi costat 1,4 miliarde de dolari s-a dovedit ineficient, potrivit unui studiu al Senatului american. Departamentul de Securitate Internă a fost însărcinat să implimenteze o reţea de 77 de centre de selecţie pentru a îmbunătăţi transmiterea informaţiilor sensibile, ca urmare a atacurilor din 11 septembrie. Cu toate acestea, o anchetă a demonstrat că activitatea Departamentul de Securitate Internă nu a permis strângerea unor informaţii utile pentru a contribui la eforturile de luptă împotriva terorismului, subliniază raportul realizat de o echipă din cadrul Comisiei pentru Securitate Internă din Senat. Preşedintele George W. Bush şi-a dat acordul pentru acest program lansat în 2003 şi succesorul său, Barack Obama, l-a continuat pentru a îmbunătăţi selecţia de informaţii în scopul de a lupta împotriva activităţilor teroriste în ţară. Dar echipa senatorială a constatat că agenţii care activau în acest program transmiteau adeseori rapoarte de calitate proastă, rare ca interval de timp, care puteau chiar pune în pericol libertăţile cetăţenilor iar uneori nu aveau nimic de-a face cu terorismul.