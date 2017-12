Şase noi ambulanţe în dotarea ISU Dobrogea

INVESTIŢII ÎN SIGURANŢĂ Siguranţa oamenilor şi creşterea capacităţii de intervenţie au reprezentat priorităţile Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care în ultimii ani şi-a concentrat eforturile pe atragerea de fonduri europene în vederea dotării cu echipamente moderne a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea. CJC, împreună cu partenerii bulgari de la Dobrich, a depus şi obţinut o finanţare de aproximativ 8 milioane de euro pentru proiectul „Sustenabilitate, Mobilitate, Accesibilitate în Regiunea Transfrontalieră Constanţa-Dobrich (SMART)”. Este vorba despre un proiect ce are ca finalitate dotarea autorităţilor cu echipamente pentru situaţii de urgenţă. „Vreau să felicit echipa CJC condusă de Dănuţ Răgălie, pentru perseverenţa de care a dat dovadă în toată această perioadă pentru aplicarea proiectelor cu finanţare europeană. Finalizarea parţială a proiectului SMART este rezultatul unui efort uriaş pe care CJC l-a făcut chiar înainte de aderarea României la UE”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

RECEPŢIE În cadrul proiectului SMART, ieri, reprezentanţii CJC şi cei ai ISU Dobrogea au făcut recepţia celor şase ambulanţe care vor completa parcul auto al ISU şi vor contribui la creşterea capacităţii de intervenţie. „Cele şase ambulanţe, două de tip A, două de tip B şi două de tip C, vor ajunge în diferite centre de permanenţă, astfel încât să poată fi acoperit întreg judeţul Constanţa în ceea ce priveşte primul ajutor. Cele două ambulanţe de tip C, care sunt şi cele mai complexe, vor ajunge una la Centrul de Sănătate Băneasa, unde am reuşit în 2012 să redeschidem spitalul care fusese închis de Boc, iar cea de-a doua intenţionăm să o ducem la Hârşova, pentru că este de asemenea o zonă izolată care necesită intervenţii în perioadele grele de iarnă. Una dintre ambulanţele de tip A va fi repartizată la Spitalul TBC pentru a transporta pacienţi de la Palazu Mare la centrul de Pneumoftiziologie din Constanţa, pe care tot CJC l-a reabilitat. Celelalte trei ambulanţe vor fi repartizate în centrele de parmanenţă de la Cobadin, Negru Vodă şi Chirnogeni sau Plopeni”, a spus Constantinescu. Potrivit preşedintelui CJC, aceste investiţii în echipamente pentru salvarea de vieţi omeneşti erau absolut necesare. „Am avut discuţii cu reprezentanţii ISU şi intenţionăm ca la Băneasa să înfiinţăm un centru pentru situaţii de urgenţă care să asigure atât asistenţă medicală cât şi intervenţia în situaţii deosebite, inclusiv stingerea incendiilor”, a afirmat preşedintele CJC.

STRATEGIE Proiectul SMART vine să completeze un alt proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) cu fonduri europene derulat de CJC, prin care, săptămâna trecută, au fost aduse la Constanţa alte trei ambulanţe. Iată că, în numai două săptămâni, parcul auto al ISU Dobrogea şi-a dublat numărul de ambulanţe, şi asta pentru că CJC a înţeles că banii europeni trebuie folosiţi pentru a creşte gradul de siguranţă a locuitorilor judeţului Constanţa. Atât proiectul finanţat prin POR cât şi proiectul SMART sunt în faza de implementare, în perioada următoare la Constanţa urmând să ajungă şi alte echipamente. „În această lună urmează să primim la Constanţa două utilaje echipate cu şenile pentru intervenţii speciale pe timp de iarnă şi pe teren accidentat. De asemenea, săptămâna viitoare vor fi recepţionate două autospeciale de stins incendii de capacitate medie, dar şi o autospecială de capacitate mare de stins incendii. Totodată, prin acest proiect SMART vor ajunge la Constanţa şi două echipamente FRAP care au în dotare atât un rezervor de stins incendii cât şi set de descarcerare şi echipamente de prim ajutor şi intervenţie medicală calificată”, a declarat şeful serviciului Proiecte Europene din cadrul CJC, Dănuţ Răgălie. Achiziţionarea acestor echipamente se încadrează în strategia CJC de a asigura acele dotări atât de necesare, care au lipsit până acum, pentru o intervenţie cât mai rapidă şi mai profesionistă în situaţii critice.