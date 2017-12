Şase persoane, audiate în dosarul de ucidere din culpă deschis după moartea alpiniştilor din Retezat

21:13:50 / 24 Aprilie 2017

SPANZURAREA VINOVATILOR

Am citit de 2-3 ori articolul si nu am inteles nimic, Odata spune ca la cabana erau 51 de turisti, apoi ca au fost 9, ba ca au fost 7 si efectiv de 4 zile se spune pe toate posturile ca pe partie era 5 din care cei 2 minori,. Deasemenea ca erau pe partie si parintiii copiilor, Ce inseamna aceste MINCIUNI si DIVERSIUNI ??????? Va faceti de tot rahatul ca jurnalisti., Cert este parintii daca erau pe partie sunt primii vinovati care trebue spanzurati si sa urmeze apoi organizatorii care au intrat pe partie interzisa si inacceptabila mai ales pentru minori,. Acesti calai trebue sa dispara din societatea romaneasca ca ei nu sunt oameni ci PAGANI CARE ISI OMOARA COPII!!!! Este una din cele mai ODIOASE si ABERANTE CRIME petrecute in SAPTAMANA LUMINOASA,.