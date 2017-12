Şase persoane, audiate, în urma percheziţiilor la Spitalul Athena din Timişoara

Şase persoane, între care managerul Spitalului privat Athena din Timişoara şi şefa de laborator, sunt audiate, în această după-amiază, de procurorii DIICOT, în dosarul privind traficul de ovule în care au avut loc percheziţii la unitatea medicală. Percheziţiile la unitatea medicală s-au încheiat în această după-amiază. Pe perioada percheziţiilor, activitatea spitalului nu a fost afectată, aceasta desfăşurându-se în condiţii normale. Procurori DIICOT şi poliţişti au făcut, astăzi, percheziţii la Spitalul privat Athena din Timişoara, managerul spitalului, şefa de laborator, ambii cetăţeni greci, şi un medic specialist în fertilizare in vitro fiind suspectaţi de trafic de ovule. Surse judiciare spuneau că managerul Spitalului privat Athena din Timişoara, şefa de laborator a unităţii sanitare, ambii cetăţeni greci, precum şi un medic specialist în fertilizare in vitro, cetăţean român, sunt cercetaţi într-un dosar pentru trafic de ovule. Cei trei sunt suspectaţi că ar fi plătit unor studente câte 300 de euro pentru prelevare de ovule de la acestea, pentru cupluri din străinătate care nu puteau avea copii. Aceste cupluri, la rândul lor, plăteau pentru fertilizarea in vitro câte 4.000 de euro. În acest dosar se fac verificări şi în cazul a 12 mame purtătoare, care au acceptat să fie inseminate cu ovulele fecundate, precizau sursele citate.