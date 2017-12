Şase turişti salvaţi de poliţiştii de frontieră

Şase turişti din Sibiu, Vîlcea şi Mehedinţi, care au închirat ieri, o ambarcaţiune de agrement de pe plaja din localitatea constănţeană Constineşti au fost salvaţi, la o milă şi jumătate travers de staţiune, de echipajul unei şalupe de intervenţie rapidă a Grupului de Nave Mangalia. Niciunul dintre ei nu a fost rănit şi nu a fost necesară intervenţia cadrelor medicale. Poliţiştii de frontieră spun că apelul de urgenţă a fost primit prin 112, în jurul orei 10.20, de la bordul şalupei „Black Sea”, sub pavilion România, care aparţine unei firme de agrement nautic din Costineşti, la bordul căreia se aflau opt persoane: doi angajaţi ai firmei care a închiriat barca şi şase turişti. În condiţiile în care marea era agitată iar ambarcaţiunea se afla în derivă din cauza unei defecţiuni tehnice la motor, în apropierea epavei navei Evanghelia fără ca cei doi marinari să poată găsi o soluţie rapidă de salvare a situaţiei, turiştii s-au panicat şi au solicitat telefonic ajutor. Cei şase tineri, cu vîrste cuprinse între 16 şi 22 ani, Maria Tîrnoveanu, Silvia Ranga, Claudiu Butoieru, Marius Dincă şi Lavinia şi Andreea Sîrbulescu, au fost transportaţi în siguranţă înapoi pe plajă, cu ajutorul unei şalupe a poliţiei de frontieră. Potrivit purtătorului de cuvînt al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, cms şef Adrian Burcea, cei doi angajaţi ai fimei de agrement nautic au rămas la bordul ambarcaţiunii „Black Sea”, pentru a remedia defecţiunea. Tot ce au putut face însă a fost să aştepte pînă cînd curenţii marini şi vîntul au împins barca spre ţărm, în dreptul plajei 23 August. „În toată acestă perioadă ei au fost monitorizaţi de poliţiştii de frontieră şi nu au fost niciun moment în pericol\", a spus Burcea. El a adăugat că, din informaţiile pe care le are pînă acum, societatea căreia îi aparţine şalupa are avizele necesare pentru a desfăşura astfel de croaziere contracost pe mare, iar incidentul de marţi reprezintă \"o situaţie de forţă majoră, care nu poate fi imputată nimănui\". Reamintim că, pe 21 iunie, alţi şase turişti din Bucureşti au fost recuperaţi pe mare, în apropierea digului portului turistic Constanţa, tot din cauza unor defecţiuni la motorul bărcii închiriate.