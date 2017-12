Şase zile până la concertul Steve Vai în România

Aşa cum a promis în urmă cu un an, când a susţinut un micro-recital în cadrul Festivalului „Cerbul de Aur” de la Braşov, cunoscutul chitarist, compozitor, solist şi producător american Steve Vai va reveni în ţara noastră, alături de Cvartetul de Coarde al Teatrului Scala din Milano, Evolution Tempo Orchestra, cu un proiect nou: un recital rock-simfonic, creat special pentru publicul român. Evenimentul se va desfăşura pe data de 8 decembrie, de la ora 19.30, pe scena Sălii Polivalente din capitală. În deschiderea show-ului vor cânta trupele Proconsul (România) şi Magnetofono (Italia).

Evenimentul se va desfăşura în cadrul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional „Music Contaminations”, manifestare aflată sub semnul ecologiei, ce urmăreşte intensificarea schimbului cultural româno-italian.

Steve Vai este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi chitarişti din lume, el fiind şi un foarte bun compozitor, producător şi vocalist. În 1974, artistul lua lecţii de chitară de la un alt celebru chitarist, Joe Satriani. S-a perfecţionat, în anii \'80, în preajma celebrului chitarist Frank Zappa, care a fost impresionat de calităţile sale muzicale şi care, mai apoi, i-a marcat cariera. În 1984, el a început o bogată carieră solo, lansând numeroase albume, precum \"Passion and Warfare\" (1990), \"Sex and Religion\" (1993), \"Naked Tracks\" (2008), \"Where the Wild Things Are\" (2009), \"Where the Other Wild Things Are\" (2010).

Anul trecut, Steve Vai a cântat şi în România, la Festivalul „Cerbul de Aur” de la Braşov, unde a primit trofeul pentru întreaga activitate. A fost nominalizat de 11 ori la premiile Grammy, primind trei astfel de trofee, în 1994, 2001 şi 2009. Singura categorie de bilete rămasă disponibilă pentru concertul de la Sala Polivalentă este cea la preţul de 150 lei.