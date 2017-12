Sasha, din nou în capitală

Sasha revine, în această seară, în România, pentru a mixa într-un renumit club din capitală. Pe numele său adevărat Alexander Coe, Sasha a început să mixeze de la vîrsta de 19 ani. Artistul este şi producător de muzică, lansînd melodii ca „Higher Ground”, „Magic” sau „Be As One”. Sasha este prieten foarte bun cu John Digweed, alături de care a mixat la foarte multe evenimente. Anii 1998-1999 i-au adus recunoaşterea mondială ca DJ, dar şi ca producător, după ce a remixat piesa „Out of Control” de la „Chemical Brothers”, dar şi „Ray of Light” şi „Substitute For Love / Drowned World” ale Madonnei.

Ceea ce l-a făcut celebru în întreaga lume a fost prima compilaţie „Renaissance”, dar şi strînsa legătură de prietenie cu John Digweed, alături de care a mixat în repetate rînduri.