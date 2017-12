Sat cu șase suflete, în județul Constanța

Patru case și șase suflete. Atât a mai rămas dintr-un sat din sud-estul județului Constanța, altădată înfloritor. Strunga sau Câsla, așa cum se numea în trecut, a ajuns depopulat după ce ultimii tineri care mai trăiau aici au decis să iasă din sărăcie mutându-se în comunele mai mari, învecinate, sau la orașe, după spusele localnicilor. Dacă, pe vremuri, cătunul care aparține de comuna Oltina număra peste 70 de case și avea chiar și o școală cu clasele primare, astăzi au mai rămas doar patru locuințe, iar școala a fost desființată, pentru că nu mai erau copii care să învețe în ea. Aici, singurătatea este prezentă la tot pasul. Singurele vietăți care se mai plimbă pe strada pustie sunt câțiva câini care păzesc cu sfințenie atât cât a mai rămas din sat. În ciuda frumuseții împrejurimilor, lipsa locurilor de muncă, a unei rețele de alimentare cu apă sau a drumului de acces a făcut ca niciunul dintre cei plecați prin alte părți să nu mai revină în vatra satului. Cea mai apropiată localitate este Oltina, aflată la șapte kilometri distanță. De aici sau de la Băneasa, cei din Strunga se aprovizionează cu alimente. Fiii satului duc o viață extrem de simplă și trăiesc din agricultură, apicultură și din creșterea animalelor. Principala îndeletnicire a oamenilor locurilor este oieritul. De fapt, de aici se trage și numele cătunului uitat de vreme, de la strungile pentru oi. Valerica are 47 de ani și este unul dintre ultimii localnici care au mai rămas în sat. Femeia povestește că trăiește aici de 17 ani, cu soțul ei. Cei doi nu au copii. Împreună lucrează pământul și au mai multe oi, care îi ajută să supraviețuiască. Își câștigă traiul din vânzarea laptelui. „Ne ocupăm cu animalele, avem 50 de oi pe care le-am dat la cioban și avem și un teren unde am pus grâu. Vine o mașină în sat și trimitem laptele la vânzare, la oraș”, mărturisește localnica. Femeia spune că satul este așa de când îl știe. Înconjurată de sălbăticiuni, printre care și șacali, mâna de oameni trăiește la fel în fiecare zi, având același program cu cel al animalelor pe care le crește. „Avem curent. Apa ne mai lipsește, dar mergem la izvor și luăm de acolo. Avem și fântână. Noroc că avem semnal la telefon și putem să comunicăm ușor cu ceilalți”, mai spune femeia. Primarul Gheoghe Chirciu este cel care administrează comuna Oltina și satele învecinate: Răzoarele, Satu Nou și Strunga. Întrebat dacă mai există vreo salvare pentru cel din urmă, edilul recunoaște că problema este destul de gravă: „Au mai rămas trei-patru familii. Sunt vreo opt oameni, dar numai șase dintre ei au domiciliul stabil în sat. Satul involuează, iar noi nu avem ce să le dăm oamenilor de lucru. Asta este cauza pentru care tinerii au plecat din Strunga, pentru că nu se mai găsește de muncă”. Primarul mărturisește că înainte existau cereri de retrocedare a terenurilor. „Acum nu le mai putem retroceda, iar de când a venit criza, nimeni n-a mai vrut să cumpere”, adaugă primarul. El vede modernizarea drumului de acces spre Strunga ca pe o ultimă soluție pentru salvarea satului. Și asta pentru a-i determina pe oameni să cumpere terenurile care stau nelucrate. Satul se află practic într-o râpă, iar o porțiune din drumul de acces spre Oltina este aproape impracticabilă. „Eu am făcut un proiect pentru drum, pe o distanță de aproximativ trei kilometri, pentru a-l moderniza. În felul ăsta aș putea să-i determin pe oameni să treacă prin sat și să cumpere terenurile”, spune edilul. În vecinătatea satului, câteva maici au ales să își dedice restul vieții lui Dumnezeu și au ridicat o mănăstire. ”Noroc cu mănăstirea că mai sunt oameni în sat, noroc cu maicile. Au construit ele ce-au construit acolo. Ne ajută, le ajutăm și noi pe ele”, relatează Valerica Popa. ”Am pus mult suflet la mănăstire. Am văzut că e o mână de oameni cu suflet care vor să facă ceva pentru obște”, spune și primarul localității. Atât el, cât și locanicii sunt de acord că mănăstirea este, probabil, singurul motiv pentru care satul mai stă încă în picioare.