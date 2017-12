Sătenii, acuzați de primar că au arat carosabilul

În localitatea Săcele, drumurile netede sunt greu de găsit, întrucât cele mai multe străzi sunt pietruite, singurul drum asfaltat fiind șoseaua principală DJ 226. Un alt drum care ar fi trebuit să fie ușor de circulat este unul comunal, de aproximativ 3 km, care traversează centrul localității, pe care Primăria l-a tratat bituminos, în urmă cu patru ani. Problema este că, la ora actuală, acest drum comunal este brăzdat de gropi adânci, localnicii declarând că indiferent de condițiile meteorologice, șoseaua nu poate fi circulată decât cu viteză redusă și cu atenție maximă. „În caz contrar, riști să-ți rupi mașina în două. Dacă treci zilnic prin gropi, într-o lună trebuie să schimbi pivoții și basculele. Așa că nu este de joacă”, a spus un localnic.

INVESTIȚIE SUPUSĂ EȘECULUI Primarul comunei, Ion Oprea, a declarat că nu cauzele naturale au dus la degradarea arterei, ci mai degrabă neglijența unor localnici. „Amenajarea ne-a costat sute de mii de lei și tot degeaba. O bună perioadă s-a circulat foarte bine. Problema este că unii localnici umblau cu utilajele agricole pe stradă, pentru că majoritatea se ocupă cu agricultura, și au scăpat plugul pe asfalt. Nu o dată, ci de mai multe ori. S-a întâmplat asta și sub ochii mei, și i-am atras atenția persoanei în cauză. Nu am ce să le fac. Am și discutat cu oamenii și le-am spus că, dacă mai continuă să facă astfel de greșeli, eu nu mai amenajez niciun drum. Degeaba mă pun pe treabă, dacă ei îl strică. Marea problemă este că banii adunați din taxe și impozite au fost irosiți pentru o șosea care este impracticabilă. Au fost banii cetățenilor, munciți din greu. Am oameni gospodari în localitate, care își plătesc taxele la timp și-mi pare rău să văd că un lucru făcut pentru ei este stricat, culmea, tot de ei”, a spus edilul. Ion Oprea a adăugat că în ciuda acestor aspecte, va căuta o soluție de finanțare pentru a readuce drumul la starea inițială. „Este clar că nu-i pot lăsa pe oameni să circule în condițiile astea. Vom apela la Uniunea Europeană pentru obținerea fondurilor și ne vom apuca de lucru imediat. Bitumul costă o căruță de bani, iar noi suntem cu fondurile la limită”, a spus edilul.