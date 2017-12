Sătenii din Cochirleni riscă să moară de foame

TERENURI SUB APE Mai multe familii din satul Cochirleni, comuna Rasova, riscă să rămână fără singura lor sursă de hrană, terenurile pe care le cultivă fiind inundate. Aproximativ 400 de hectare de terenuri agricole se află de câteva luni sub apă din cauza ploilor care au căzut în ultima perioadă. „Apa băltește și ne distruge toată munca. Nu vom mai putea cultiva nimic pe terenurile acelea. Nu înțeleg de ce nu intervine nimeni”, a spus Gheorghe Lazăr, un locuitor din Cochirleni. Primarul Alexandru Dorel a explicat că singura soluție care există în acest moment este de a pompa apa, însă pentru a porni instalațiile este nevoie ca fiecare proprietar de teren să încheie un contract de prestări servicii cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), care deține pompele de desecare. Semnarea contractelor presupune ca locuitorii să plătească o sumă de bani pentru evacuarea apei, iar sătenii au posibilități reduse și nu își permit costurile serviciului. „Unii locuitori trăiesc numai din agricultură, nu au altă sursă de venit, așa că nu pot plăti pentru desecare. În aceste condiții, am făcut mai multe adrese la Prefectură și la Guvern, dar deocamdată nu am primit vreun răspuns. Din fondurile locale nu ne permitem să achităm pentru evacuarea apei”, a declarat primarul Alexandru Dorel.

ISTORIA SE REPETĂ Nu este pentru prima dată când localnicii din Cochirleni se confruntă cu o asemenea situație. Anul trecut, exact în aceeași perioadă, aceleași terenuri au stat sub ape câteva luni, până când, tot pe banii localnicilor, s-au pus în funcțiune pompele ANIF. „Situația din 2014 nu a fost atât de gravă ca acum. Cantitatea de apă a fost mai mică, așa că nici costurile nu au fost ridicate”, a spus primarul. Edilul a adăugat că localnicii din Rasova se confruntă adesea cu probleme legate de inundații. „Am realizat, la un moment dat, un plan prin care am dorit obținerea finanțării pentru amenajarea unui canal de scurgere gravitațională a apei în Dunăre. Proiectul a fost blocat la ANIF, de unde trebuia să obținem aprobări. Nu am putut face nimic”, a afirmat edilul. În lipsa altor soluții viabile, istoria riscă să se repete și în anii viitori, iar în acest ritm, locuitorii din Cochirleni vor ajunge să nu aibă ce pune pe masă.