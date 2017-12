Satiră în versuri, despre divorţul starletei Kim Kardashian

Scriitorul Salman Rushdie a postat pe Twitter o satiră în versuri despre divorţul lui Kim Kardashian. Starleta americană a anunţat luni că a iniţiat procedura de divorţ de soţul ei, Kris Humphries, punând astfel capăt unui mariaj intens mediatizat, care a durat doar 72 de zile. Starleta americană a reacţionat foarte repede pentru a răspunde zvonurilor apărute în presa internaţională, potrivit cărora acel mariaj a fost realizat pentru a încasa sume mari de bani din contracte cu reviste şi posturi de televiziune americane, declarând că s-a căsătorit din dragoste. Această declaraţie nu a fost însă suficientă pentru a pune capăt bârfelor apărute pe Internet şi nici comentariilor răutăcioase ale utilizatorilor de pe Twitter. Nici reprezentanţii de seamă ai elitei culturale, precum Salman Rushdie, nu au rezistat dorinţei de a comenta ”drama” starletei americane.

Salman Rushdie s-a inspirat din acest scandal pentru a posta pe contul său de Twitter un poem cu tentă satirică la adresa starletei americane de origine armeană. Celebrul scriitor a ironizat silueta starletei, care nu este tocmai slăbuţă, reacţia lui Kris Humpfrey după ce a aflat că soţia lui a cerut divorţul şi a înlocuit toate literele ”c” din textul său cu litera ”k”, o ironie la adresa faptului că prenumele şi numele starletei, dar şi prenumele fostului ei soţ încep cu această literă: ”The marriage of poor Kim (pound) Kardashian was krushed like a kar in a krashian / Her Kris kried, not fair! Why kan\'t I keep my share? But Kardashian fell klean outa fashian”, în traducere Căsătoria sărăcuţei Kim (bani) Kardashian a fost zdrobită ca o maşină într-un accident / Kris al ei a strigat plângând: ”Nu este corect! De ce nu pot să îmi păstrez partea?” Şi cu asta, Kardashian a ieşit curată din lumea mondenă”.

Kim Kardashian şi Kris Humprhies s-au căsătorit pe 20 august în sudul Californiei, în cadrul unei ceremonii spectaculoase, al cărei cost de organizare a fost de circa zece milioane de dolari, după o relaţie de nouă luni. Peste trei milioane de telespectatori americani au urmărit reportajul de televiziune ”Kim\'s Fairytale Wedding: A Kardashian Event”, difuzat în două părţi. Drepturile exclusive asupra imaginilor de la nuntă au fost achiziţionate de revista ”People”, pentru 1,5 milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate cuplului. Însă zvonurile despre existenţa unor tensiuni în cadrul cuplului au apărut destul de repede după nuntă, fiind relatate pe larg în presa americană din ultimele săptămâni. Potrivit unor surse, Kris Humphries, jucătorul în vârstă de 26 de ani al echipei de baschet New Jersey Nets, a refuzat să joace rolul ce i-a fost atribuit în brandul Kardashian, iar cei doi soţi s-au certat în legătură cu locul unde urmau să se stabilească şi să locuiască.