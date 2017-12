Satul de vacanţă, pe cale de dispariţie!?

Cu ani în urmă, destinaţia principală a turiştilor veniţi pe litoral era Satul de vacanţă. Nu exista persoană care să fi venit la mare şi să nu fi experimentat jocurile care ofereau senzaţii tari. Odată cu trecerea timpului, preferinţele oamenilor s-au schimbat. Distracţiile vechi, de tipul “Balerinei”, au fost înlocuite cu “Ciocane” care te ridică la câteva zeci de metri înălţime, te învârt şi îţi dau drumul cu o viteză mare, iar când cobori cu picioarele pe pământ îţi tremură genunchii. Chiar dacă oferta de jocuri este diversificată, atât pentru copii cât şi pentru adulţi, “viaţa” Satului de vacanţă pare să nu mai dureze prea mult, în condiţiile în care oamenii sunt din ce în ce mai săraci. Principalii clienţi sunt turiştii care nu se cazează la hotel, ci stau în gazdă în cartierele din apropierea staţiunii Mamaia. Proprietarii de afaceri din Satul de vacanţă se plâng că de la an la an încasările sunt tot mai mici, deşi nici ei nu îmbunătăţesc serviciile. Mirosul de mâncare de toate felurile, manelele, vânzătorii care aproape că te trag de mânecă pentru a-ţi vinde ceva sunt numai câteva detalii care îi ţin la distanţă pe mulţi dintre potenţialii clienţi.

ÎNCASĂRI MAI MICI CU 50% Locul vechilor jocuri a fost luat de maşinării moderne care oferă senzaţii cât mai diferite pentru amatori. Turiştii pot alege dintr-o gamă variată, de la avionul care simulează zboruri, la centrifuga care te “stoarce” de nu mai ştii să mergi în linie dreaptă, până la locul numit “4D discover” care îţi creează iluzii din timpuri străvechi sau din viitor. Tradiţionalele maşinuţe “cu tampon” rămân în topul preferinţelor vizitatorilor. Chiar şi în aceste condiţii, oamenii nu se mai înghesuie pentru câteva minute de adrenalină. Preţurile la jocurile de distracţie variază între cinci (trenuleţ electric pentru copii) şi opt lei (space loop – o platformă prinsă între doi stâlpi, care descrie cercuri mari în timp ce se roteşte în jurul axei proprii). Jocurile care au cea mai mare căutare la public sunt cele pentru copii, aşa cum este clasicul carusel.

UN PATRON: “TURIŞTII VIN LA MARE CU BANI PUŢINI. ÎŞI PLĂTESC MAI ÎNTÂI CAZAREA, MÂNCAREA ŞI ABIA APOI CHELTUIESC ŞI PENTRU JOCURI. ANUL 2006 A FOST UNUL FOARTE BUN, DE ATUNCI ÎNCASĂRILE SUNT DIN CE ÎN CE MAI MICI. SEZONUL ACESTA, PROFITUL E CU 40 – 50% MAI MIC CA ANUL TRECUT, CHIAR DACĂ DE CINCI ANI PREŢURILE LA MAŞINUŢE NU AU FOST MODIFICATE”

COMERCIANŢII VIN CU BANI DE ACASĂ De două săptămâni de când staţiunea Mamaia este ocupată la capacitate maximă, vânzările comercianţilor din Satul de Vacanţă au crescut, însă nu pot compensa cheltuielile acumulate în primele două luni ale verii. Toate societăţile comerciale din zonă acuză că sezonul estival 2011 este cel mai slab. Când vine vorba de suveniruri, turistul se orientează către cele ieftine. Magneţii şi globurile de sticlă cu temă marină sunt “amintirile” preferate, datorită preţului mic – între doi şi 10 lei. Dacă la articolele de plajă oaspeţii litoralului mai renunţă, atunci când vine vorba de mâncare se abţin mai greu, asaltate fiind restaurantele de tip fast – food. Cel mai bine s-a vândut hamsia (4 lei/100 grame), preţul fiind acelaşi de ani de zile, spun comercianţii. Am stat de vorbă cu administratorul unei simigerii deschisă în sezonul 2011. “Când m-am hotărât să deschid afacerea am calculat că am să comercializez aproape cinci mii de covrigi pe zi. Acum vânzarea depăşeşte uşor o mie de bucăţi pe zi şi asta pentru că am o promoţie, la patru bucăţi cumpărate, clientul primeşte unul gratis. Adică nu mai vând covrigul cu un leu bucata, ci cu 0.80 bani. Am cheltuit peste 30.000 euro pentru amenajare şi utilaje. Sper ca în patru ani să amortizez investiţia, ca apoi să pot merge pe profit”, a declarat proprietara simigeriei. Femeia a recunoscut că două luni a adus bani de acasă pentru a plăti cheltuielile cu angajaţii şi facturile la utilităţi. Dacă salariile nu vor creşte, iar clienţii Satului de vacanţă vor fi şi pe viitor tot cei care vin în concediu şi stau în gazdă, iar turiştii cu putere de cumpărare vor sta departe de mirosul de mici, peşte şi manele care caracterizează atmosfera din fiecare seară, atunci speranţa afacerilor prospere din zona respectivă, cât şi satisfacţia turiştilor vor lipsi cu desăvârşite.