S-au anunțat nominalizările la Zmeura de Aur

Lungmetrajul SF „Transformers: Age of Extinction / Transformers: Exterminarea”, regizat de Michael Bay, a primit cele mai multe nominalizări, nu mai puțin de şapte, la Zmeura de Aur, inclusiv la categoriile Cel mai prost film, Cel mai prost scenariu şi Cel mai prost regizor. Filmul fantasy „The Legend of Hercules / Legenda lui Hercule” şi lungmetrajul „Saving Christmas” urmează în topul producţiilor cu cele mai multe nominalizări şi vor concura fiecare la şase categorii de premii, au precizat organizatorii celei de-a 36-a ediţii a galei Zmeura de Aur, cu două zile înainte de anunţarea nominalizărilor la premiile Oscar. De altfel, câştigătorii Zmeurei de Aur, un trofeu care se doreşte a fi un fel de antidot faţă de sezonul premiilor de la Hollywood, vor fi anunţaţi pe 21 februarie, cu o zi înainte de gala de decernare a Oscarurilor, organizată de Academia de film americană.

„Transformers: Exterminarea” a ocupat locul al cincilea în topul celor mai populare filme din SUA în 2014, cu încasări de 245 milioane de dolari, iar pe plan mondial a generat încasări de peste un miliard de dolari. La categoria Cel mai prost film au mai fost nominalizate lungmetrajul de acţiune cu accente comice „Teenage Mutant Ninja Turtles / Ţestoasele Ninja” şi thrillerul „Left Behind”, cu Nicolas Cage.

Cameron Diaz va concura la categoria Cea mai proastă actriţă, pentru rolurile interpretate în comediile romantice „The Other Woman / Cealaltă femeie” şi „Sex Tape”, dar şi la categoria Cea mai proastă actriţă în rol secundar, pentru evoluţia ei din pelicula „Annie”. A fost nominalizată şi la categoria Cel mai prost cuplu dintr-un film, alături de Jason Segel, partenerul ei de pe afişul lungmetrajului „Sex Tape”. Seth MacFarlane a primit la rândul său mai multe nominalizări pentru satira sa inspirată din Vestul sălbatic „A Million Ways to Die in the West / Urma scapă turma”, inclusiv la categoria Cel mai prost actor, dar şi la categoria Cel mai prost cuplu de actori, alături de Charlize Theron, şi Cel mai prost regizor. Kelsey Grammer a fost nominalizat la categoria Cel mai prost actor în rol secundar pentru patru filme în care a jucat anul trecut: „The Expendables 3 / Eroi de sacrificiu 3”, „Legends of Oz / Legendele din Oz: Întoarcerea lui Dorothy”, „Think Like a Man Too / Nebunie în Las Vegas”şi „Transformers: Exterminarea”.

Adam Sandler, unul dintre marii favoriţi în ultimii ani la Zmeura de Aur, a fost nominalizat de această dată pentru rolul său din comedia romantică „Blended / Din greşeală împreună”. Colega sa din distribuţia acestui film, Drew Barrymore, a fost de asemenea nominalizată pentru evoluţia ei. Câştigătorul unei noi categorii, înfiinţată în acest an, The Redeemer Award, în traducere „Premiul celor care se căiesc“, va fi stabilit pe baza voturilor exprimate online de public. Premiul onorează un fost câştigător al Zmeurei de Aur care a reuşit să fie apreciat ulterior de criticii de specialitate. La această categorie au fost nominalizaţi Ben Affleck, Jennifer Aniston, Mike Myers, Keanu Reeves şi Kristen Stewart.

Premiile Zmeura de Aur, care valorează fiecare doar câţiva dolari şi au formă de zmeură aurie, aşezată pe o rolă de film de 8 mm, au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca antidot la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul premiilor cinematografice, care culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar. Câştigătorii premiilor Zmeura de Aur sunt selectaţi de cei aproape 800 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, ce pot achiziţiona un statut de membru pentru a putea vota online pentru filmele nominalizate anual la aceste premii. Câştigătorii la opt din cele nouă categorii sunt votaţi de membri, iar la a noua categorie, pentru cel mai prost cuplu/distribuţie de pe marele ecran, câştigătorii sunt desemnaţi de cei peste 80.000 de votanţi de pe site-ul specializat în recenzii de film RottenTomatoes.com. Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, o excepţie notabilă fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de Cea mai proastă actriţă în 2010, pentru „All About Steve”, cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru „The Blind Side / Povestea unui campion”.