S-au anunțat jucătorii selectați pentru NBA All Star Game 2017

Baschetbaliştii LeBron James şi Kyrie Irving, de la campioana en-titre Cleveland Cavaliers, precum şi Kevin Durant şi Stephen Curry de la liderul Golden State Warriors, se află printre cei zece jucători selectaţi pentru NBA All Star Game 2017. Pe lângă James şi Irving, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler (Chicago Bulls) şi DeMar DeRozan (Toronto Raptors) vor mai face parte din echipa Conferinţei de Est. În echipa Conferinţei de Vest, Anthony Davis (New Orleans Pelicans), James Harden (Houston Rockets) şi Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) vor juca alături de Curry şi Durant. Rezervele celor două echipe vor fi anunţate săptămâna viitoare.

Cea de-a 66-a ediţie a NBA All Star Game va avea loc duminică 19 februarie, în arena „Smoothie King Center” din New Orleans. Cei zece jucători au fost selectaţi pentru NBA All Star Game 2017 în urma votului suporterilor (în proporţie de 50%), al jucătorilor activi (25%) şi al mass-media (25%). 38 de milioane de voturi au fost înregistrate din partea fanilor, în creştere cu 146% faţă de aceeaşi perioadă din 2016. LeBron James a primit cele mai multe voturi din partea fanilor, 1.893.751, urmat în ordinea preferinţelor de către Curry (1.848.121), Durant (1.768.185) şi Irving (1.696.769).

Titularii Conferinţei de Est

Giannis Antetokounmpo - 22 de ani, debutant în All Star Game, primul jucător de la Milwaukee Bucks selectat pentru All-Star Game după Michael Redd, în sezonul 2003-2004.

Jimmy Butler - 27 de ani, a treia selecţie consecutivă în All Star Game.

DeMar DeRozan - 27 de ani, cel mai bun marcator din istoria formaţiei Toronto Raptors, a treia selecţie în All-Star Game

Kyrie Irving - 24 de ani, MVP-ul All Star Game 2014, a patra selecţie consecutivă.

LeBron James - 32 de ani, cel mai bun marcator din istoria All Star Game (291 de puncte), al 13-lea All Star Game consecutiv, de cinci ori MVP-ul All Star Game, al cincilea jucător ca număr de prezenţe în All Star Game (Kobe Bryant -18, Kareem Abdul-Jabbar - 14, Bob Cousy - 13, Michael Jordan - 13).

Titularii Conferinţei de Vest

Stephen Curry - 28 de ani, de două ori MVP, al patrulea All Star Game consecutiv.

Anthony Davis - 23 de ani, al patrulea All Star Game la rând, cele mai multe selecţii din istoria formaţiei New Orleans Pelicans, alături de Chris Paul.

Kevin Durant - 28 de ani, al optulea All Star Game consecutiv, cea mai bună medie de puncte pe meci din istoria All-Star Game (25.6)

James Harden - 27 de ani, a cincea selecţie la rând în All Star Game.

Kawhi Leonard - 25 de ani, de două ori desemnat cel mai bun jucător defensiv al anului în NBA, a doua prezenţă la rând în All Star Game.