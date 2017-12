S-au anunţat nominalizările la premiile Emmy

Ce-a de-a 64-a ediţie a premiilor Emmy şi-a anunţat favoriţii, nominalizările generând surprize mai mari sau mai mici. Serialele “Mad Men / Nebunii de la Wall Street” şi “American Horror Story”, la egalitate cu câte 17 nominalizări, dar şi “Downton Abbey” şi “Modern Familly” rămân preferatele criticilor şi publicului de peste ocean, cu câte 16, respectiv 14. În topul producătorilor, HBO conduce cu 81 de nominalizări, urmat de posturile de televiziune CBS cu 60 şi PBS cu 58. HBO s-a impus în categoria celor mai importanţi producători cu seriale ca “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, “Game of Thrones / Urzelea tronurilor”, dar şi cu comediile “Girls / Fetele” şi “Veep”. Totodată, nume mari de la Hollywood se regăsesc pe lista favoriţilor pentru prestaţiile din producţii pentru micul ecran, precum Kevin Costner, Nicole Kidman, Clive Owen, Julianne Moore, Emma Thompson, Jessica Lange sau Kathy Bates, ceea ce va spori interesul pentru ceremonia de decernare a premiilor din 23 septembrie.

Julianna Margulies a fost nominalizată pentru rolul din serialul CBS “The Good Wife / Soţia perfectă”, dar serialul nu a mai fost menţionat la categoria Cel mai bun serial dramatic. Hugh Laurie a fost menţionat la categoria Cel mai bun actor într-un rol dramatic, ultima nominalizare posibilă pentru ultimul sezon din serialul de mare succes “House”. Au trecut deja trei sezoane din serialul de comedie “Community”, dar în continuare nu s-a regăsit printre voturile pentru premii. Nici Courteney Cox şi nici serialul său “Cougar Town” nu au prins nominalizările. Alţi absenţi de pe lista favoriţilor sunt Timothy Olyphant, nominalizat anul trecut pentru rolul din “Justified / Lege şi dreptate”, Kelsey Grammer, dar mai ales Dustin Hoffman, pentru rolul din “Luck”, serial întrerupt după proteste vehemente cu privire la siguranţa cailor folosiţi la filmări. Pentru prima dată, gazda emisiunii Survivor, Jeff Probst, nu a fost nominalizat şi a fost trecută cu vederea şi emisiunea-concurs American Idol, în ciuda prezenţei lui Jennifer Lopez şi a lui Steven Tyler printre juraţi.

Iată lista nominalizaţilor:

Cel mai bun serial de comedie: “The Big Bang Theory”, “Curb Your Enthusiasm”, “Girls / Fetele”, “Modern Family”, “30 Rock”, “Veep

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie: Lena Dunham pentru “Girls / Fetele”, Melissa McCarthy pentru ”Mike & Molly”, Zooey Deschanel pentru “New Girl”, Edie Falco pentru “Nurse Jackie / Sora Jackie”, Amy Poehler pentru “Parks and Recreation”, Tina Fey pentru “30 Rock”, Julia Louis-Dreyfus pentru “Veep”.

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie: Jim Parsons pentru ”The Big Bang Theory”, Larry David pentru “Curb Your Enthusiasm”, Don Cheadle pentru “House of Lies”, Louis C.K. pentru “Louie”, Alec Baldwin pentru “30 Rock” şi Jon Cryer pentru “Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie: Mayim Bialik pentru “The Big Bang Theory”, regretata Kathryn Joosten pentru “Desperate Housewives / Neveste disperate”, Julie Bowen şi Merritt Wever pentru “Modern Family”, Edie Falco pentru “Nurse Jackie / Sora Jackie”, Kristen Wiig pentru “Saturday Night Live”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie: Ed O\'Neill, Jesse Tyler Ferguson, Ty Burrell şi Eric Stonestreet pentru “Modern Family”, Max Greenfield pentru “New Girl”, Bill Hader pentru “Saturday Night Live”

Cel mai bun serial dramatic: “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, “Breaking Bad”, “Downton Abbey”, “Mad Men / Nebunii de la Wall Street”, “Homeland” şi “Game of Thrones / Urzelea tronurilor”

Cea mai bună actriţă într-un rol principal dramatic: Glenn Close pentru ”Damages / Daune şi interese”, Michelle Dockery pentru “Downton Abbey”, Julianna Margulies pentru “The Good Wife / Soţia perfectă”, Kathy Bates pentru “Harry\'s Law”, Claire Danes pentru “Homeland”, Elisabeth Moss pentru “Mad Men / Nebunii de la Wall Street”

Cel mai bun actor într-un rol principal dramatic: Steve Buscemi pentru “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, Bryan Cranston pentru “Breaking Bad”, Michael C. Hall pentru “Dexter”, Hugh Bonneville pentru “Downton Abbey”, Damian Lewis pentru “Homeland”, Jon Hamm pentru “Mad Men / Nebunii de la Wall Street”

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar dramatic: Anna Gunn pentru “Breaking Bad”, Maggie Smith şi Joanne Froggatt pentru “Downton Abbey”, Archie Panjabi şi Christine Baranski pentru “The Good Wife / Soţia perfectă”, Christina Hendricks pentru “Mad Men / Nebunii de la Wall Street”

Cel mai bun actor într-un rol secundar dramatic: Aaron Paul şi Giancarlo Esposito pentru “Breaking Bad”, Brendan Coyle şi Jim Carter pentru “Downton Abbey”, Peter Dinklage pentru “Game of Thrones / Urzelea tronurilor”, Jared Harris pentru “Mad Men / Nebunii de la Wall Street”

Cel mai bun lungmetraj sau miniserie de televiziune: ”American Horror Story”, “Game Change”, “Hatfields & McCoys”, “Hemingway & Gellhorn”, “Luther”, “Sherlock: A Scandal in Belgravia (Masterpiece)”

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un lungmetraj sau miniserie de televiziune: Connie Britton pentru “American Horror Story”, Julianne Moore pentru “Game Change”, Nicole Kidman pentru “Hemmingway & Gellhorn”, Ashley Judd pentru “Missing / Dispariţia”, Emma Thompson pentru “The Song of Lunch (Masterpiece)”

Cel mai bun actor în rol principal într-un lungmetraj sau miniserie de televiziune: Woody Harrelson pentru “Game Change”, Kevin Costner şi Bill Paxton pentru “Hatfields & McCoys”, Clive Owen pentru “Hemmingway & Gellhorn”, Idris Elba pentru “Luther”, Benedict Cumberbatch pentru “Sherlock: A Scandal in Belgravia (Masterpiece)”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un lungmetraj sau miniserie de televiziune: Frances Conroy şi Jessica Lange pentru “American Horror Story”, Sarah Paulson pentru “Game Change”, Mare Winningham pentru “Hatfields & McCoys”, Judy Davis pentru “Page Eight (Masterpiece)”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un lungmetraj sau miniserie de televiziune: Denis O\'Hare pentru “American Horror Story”, Ed Harris pentru “Game Change”, Tom Berenger pentru “Hatfields & McCoys”, David Strathairn pentru “Hemmingway & Gellhorn”, Martin Freeman pentru “Sherlock: A Scandal in Belgravia (Masterpiece)”

Cea mai bună emisiune de divertisment: The Colbert Report, The Daily Show with Jon Stewart, Jimmy Kimmel Live, Late Night with Jimmy Fallon, Real Time with Bill Maher, Saturday Night Live

Cel mai bun program de tip reality: Antiques Roadshow, Jamie Oliver\'s Food Revolution, MythBusters, Shark Tank, Undercover Boss, Who Do You Think You Are?

Cea mai bună emisiune-concurs: The Amazing Race, Dancing with the Stars, Project Runway, So You Think You Can Dance, Top Chef, The Voice.

Cel mai bun prezentator pentru un program de tip reality sau emisiune-concurs: Phil Keoghan pentru The Amazing Race, Ryan Seacrest pentru American Idol, Betty White pentru Betty White\'s Off Their Rockers, Tom Bergeron pentru Dancing with the Stars, Cat Deeley pentru So You Think You Can Dance

Cea mai bună producţie animată: “American Dad!”, “Futurama”, “The Penguins of Madagascar: The Return of the Revenge of Dr. Blowhole”, “The Simpsons / Familia Simpson”

Cea mai bună actriţă în rol episodic într-o producţie de comedie: Dot-Marie Jones pentru “Glee”, Maya Rudolph şi Melissa McCarthy pentru “Saturday Night Live”, Melissa McCarthy, Elizabeth Banks şi Margaret Cho pentru “30 Rock”, Kathy Bates pentru “Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”

Cel mai bun actor în rol episodic într-o producţie de comedie: Michael J. Fox pentru “Curb Your Enthusiasm”, Greg Kinnear pentru “Modern Family”, Bobby Cannavale pentru “Nurse Jackie / Sora Jackie”, Jimmy Fallon pentru “Saturday Night Live”, Will Arnett şi Jon Hamm pentru “30 Rock”

Cea mai bună actriţă în rol episodic într-o producţie dramatică: Martha Plimpton pentru “The Good Wife / Soţia perfectă”, Loretta Devine pentru “Grey\'s Anatomy / Anatomia lui Grey”, Jean Smart pentru “Harry\'s Law”, Julia Ormond pentru “Mad Men / Nebunii de la Wall Street”, Joan Cusack pentru “Shameless”, Uma Thurman pentru “Smash”

Cel mai bun actor în rol episodic într-o producţie dramatică: Mark Margolis pentru “Breaking Bad, Dylan Baker şi Michael J. Fox pentru “The Good Wife / Soţia perfectă”, Jeremy Davies pentru “Justified / Lege şi dreptate”, Ben Feldman pentru “Mad Men / Nebunii de la Wall Street”, Jason Ritter pentru “Parenthood”