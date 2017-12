S-au anunţat nominalizările la premiile Emmy

Serialul de televiziune "24", care îl are ca protagonist pe actorul Kiefer Sutherland, conduce în topul nominalizărilor la premiile Emmy, anunţate joi. Serialul de acţiune a fost nominalizat pentru premiile Emmy la 12 categorii, în timp ce un alt serial, "Anatomia lui Grey", a obţinut 11 nominalizări.

În top urmează serialul "Will and Grace" care a obţinut zece nominalizări. Niciunul dintre marii cîştigători de anul trecut, serialele "LOST: Naufragiaţii" şi "Neveste disperate", nu a fost nominalizat la categoria Cel mai bun serial. Nominalizările au fost anunţate în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Los Angeles, prezentată de actriţa Julia Louis-Dreyfus, cunoscută pentru rolul din "Seinfeld" şi Brad Garrett care joacă în sitcom-ul "Dragul de Raymond". La rîndul său, Julia Louis-Dreyfus a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul din serialul de comedie "The New Adventures of Old Christine", difuzat de CBS.

"Viaţa la Casa Albă" şi "Clanul Soprano" au fost nominalizate pentru categoria Cel mai bun serial dramatic, în timp ce versiunea americană a serialului "The Office" a fost nominalizată la categoria Cel mai bun serial de comedie. Ceremonia de decernare a premiilor Emmy va avea loc pe data de 27 august, la Shrine Auditorium din Los Angeles, gazdă urmînd să fie Conan O'Brien.