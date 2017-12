S-au „călcat” în picioare la Bursa locurilor de muncă

Deşi, după intrarea în vigoare a noului Cod al Muncii, salariaţii români nu mai au siguranţa locului de muncă, deşi numărul celor care ştiu că trebuie să-şi negocieze criteriile de evaluarea profesională pentru a nu deveni sclavul patronului este infim, deşi preşedintele României a declarat în nenumărate rânduri că românii preferă să stea la mână întinsă în loc să muncească, condiţiile tot mai grele de trai din ţară au făcut ca sute de constănţeni să ia cu asalt, vineri, sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa, unde s-a desfăşurat o nouă ediţie a Bursei Locurilor de Muncă. Deşi manifestarea era programată să înceapă de la ora 10.00, cu aproape jumătate de oră înainte, în faţa sediului AJOFM se afla deja un număr impresionant de persoane. Potrivit reprezentanţilor AJOFM, la bursă au participat 16 agenţi economici, numărul total al locurilor de muncă oferite fiind de 448.

ÎN PREZENT, ÎN EVIDENŢELE AJOFM CONSTANŢA SUNT 14.000 DE ŞOMERI

„Am venit aici în speranţa că îmi voi găsi un loc de muncă în ţară. Până acum am lucrat, prin intermediul agenţiilor de recrutare a forţei de muncă, în Grecia şi Spania. Din păcate, în România şansele de a-ţi găsi un job sunt foarte mici”, a spus unul dintre participanţi, Andrei Ursu, de 23 de ani. Tot în căutarea unui loc de muncă s-a aflat şi Nicoleta Gună, în prezent casnică. „După ce s-au născut copiii, am decis să rămân acasă pentru a avea grijă de ei. În ultima perioadă, însă, a devenit din ce în ce mai greu şi am ajuns la concluzia că trebuie să-mi caut un loc de muncă”, spune Nicoleta. În ceea ce priveşte locul de muncă dorit, constănţeanca nu este pretenţioasă: „Orice slujbă care îmi oferă un salariu decent”. La Bursa Locurilor de Muncă s-au prezentat 375 de persoane, dintre care 225 au fost femei. „Din numărul total al persoanelor participante, au fost selectate în vederea încadrării în muncă 187 de persoane, din acestea 28 fiind încadrate pe loc”, au declarat reprezentanţii AJOFM. Rata şomajului la Constanţa a scăzut în aprilie la 4,4%, faţă de 5,2% cât s-a înregistrat în martie.