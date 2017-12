S-au cinstit la volan de Ziua României

În minivacanța de 1 Decembrie, șoselele au fost „bătătorite“ de șoferi piliți. Polițiștii rutieri s-au luptat la propriu cu conducătorii auto indisciplinați, vitezomani, dar mai ales aflați sub influența băuturilor alcoolice. La data de 1 decembrie a.c., ora 15.50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 67 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 2A, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În aceeași zi, la ora 20.20, un bărbat de 42 de ani, din Constanța, a condus un autoturism, pe Șoseaua Mangaliei din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Al treilea șofer cherchelit a fost depistat tot la data de 1 decembrie a.c., ora 01.30. Polițiștii din cadrul Secției 5 Rurale Cogealac, Postul de Poliție Mihai Viteazu, au depistat un bărbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Basarabia din localitatea Fântânele, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbații au fost conduși la spital pentru a li se preleva probe biologice.

A doua zi, evenimentele de acest gen s-au ținut lanț. Pe 2 decembrie, la ora 00.30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un tânăr de 23 de ani, din localitatea Făcăeni, județul Ialomița, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Puțin mai târziu, la ora 1.20, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un alt bărbat, de 36 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe Șoseaua Mangaliei din Constanța, fiind băut. Iar mai pe seară, în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Rurale Mihail Kogălniceanu, Postul de Poliție Târgușor, au depistat un bărbat de 55 de ani, din orașul Ovidiu, județul Constanța, care a condus o mașină, pe strada Constanței din localitate, fiind amețit de aburii alcoolului.

Toți au fost conduși la spital pentru recoltare de probe biologice, iar în cauze au fost întocmite dosare penale.