S-au decernat premiile Emmy

Serialul de comedie ”30 Rock” şi drama ”Mad Men” au fost marile cîştigătoare la cea de-a 61-a gală a premiilor Emmy, care a avut loc, duminică seară, la Los Angeles şi în timpul căreia producţiile de televiziune deja consacrate s-au impus în faţa celor noi. Deşi conducea în topul nominalizărilor, la 22 de categorii, producţia NBC ”30 Rock” a cîştigat doar cinci premii Emmy, inclusiv pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru Alec Baldwin, pentru cel mai bun serial de comedie şi pentru cel mai bun scenariu de comedie. Însă, creatoarea acestui serial, Tina Fey, cîştigătoarea de anul trecut a categoriei Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie, a pierdut anul acesta, în faţa australiencei Toni Collette, premiată pentru rolul din ”United States of Tara”. În mod similar, producţia ”Mad Men”, nominalizată la 16 categorii, a cîştigat doar trei premii Emmy, inclusiv pentru Cel mai bun scenariu al unui serial dramă, pentru Matthew Weiner, creatorul show-ului, Cel mai bun scenariu dramatic şi Cel mai bun serial dramatic. Anul trecut, ”Mad Men” a făcut istorie la gala Emmy, fiind prima producţie a unei alte companii decît HBO care a cîştigat premiul pentru Cel mai bun serial dramă.

Glenn Close a cîştigat premiul Emmy pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramă, pentru rolul din producţia ”Damages”. La primirea premiului, Glenn Close a declarat că în acest serial joacă ”rolul vieţii sale”, cel al unui avocat nemilos. Bryan Cranston a cîştigat premiul pentru Cel mai bun actor într-un serial dramatic, pentru rolul unui profesor de chimie care devine traficant de droguri pentru a-şi plăti facturile medicale, în producţia ”Breaking Bad”. Brendan Gleeson a cîştigat, pentru interpretarea lui Winston Churchill în producţia HBO ”Into The Storm”, premiul pentru Cel mai bun actor într-o miniserie sau un film de televiziune, în timp ce Jessica Lange a cîştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă la categoria feminină, pentru rolul din ”Grey Gardens”.

Amazing Race a cîştigat premiul pentru cel mai bun reality show, surclasînd producţii precum American Idol, Dancing with the Stars, Top Chef şi Project Runway. Premiul Emmy pentru cea mai bună producţie de televiziune non-fiction a fost acordat emisiunii American Masters a postului PBS. Gazda acestei gale a fost Neil Patrick Harris, star al producţiei CBS ”How I Met Your Mother”. Anul trecut, gala Emmy a atras cea mai mică audienţă din istorie, doar 12,2 milioane de spectatori. Pentru a oferi spectatorilor un mod de a se exprima şi a participa la această gală, organizatorii premiilor Emmy – Academia de Televiziune şi Ştiinţe - le-a oferit acestora şansa de a vota online în timpul evenimentului, pentru ”Momentul Anului”. Premiul acestei categorii a revenit unei scene din serialul cu vampiri ”True Blood”, al HBO.

Au mai fost premiaţi Kristin Chenoweth, pentru Cel mai bun rol secundar feminin într-un serial de comedie, pentru ”Pushing Daisies”, serial anulat în primăvară de ABC, Jon Cryer, pentru Cel mai bun rol secundar masculin într-un serial de comedie, intulat ”Two And A Half Men”, Michael Emerson, pentru Cel mai bun rol secundar într-un serial dramă, pentru ”Lost”, Ken Howard, pentru Cel mai bun rol secundar într-o miniserie sau un film de televiziune, pentru ”Grey Gardens”, Cherry Jones, pentru Cel mai bun rol secundar feminin într-un serial dramatic, pentru ”24 / 24 de ore”, Shohreh Aghdashloo, pentru Cel mai bun rol secundar feminin într-o miniserie sau film de televiziune, pentru ”House Of Saddam”. ”South Park” a cîştigat premiul Emmy pentru cea mai bună producţie animată cu durata sub o oră, în timp ce ”Destination Imagination (Foster\'s Home For Imaginary Friends)”, producţie Cartoon Network, a cîştigat premiul pentru producţii animate cu durata peste o oră. Producţia HBO ”Grey Gardens”, despre rudele excentrice ale lui Jacqueline Kennedy, a cîştigat şase premii Emmy, inclusiv cel pentru cel mai bun film de televiziune. Producţia BBC ”Little Dorritt” a cîştigat şapte premii Emmy, inclusiv pentru cea mai bună miniserie şi cel mai bun scenariu de miniserie.