S-au decernat premiile Latin Grammy

Duetul mexican format din fraţii Jesse & Joy este marele câştigător al ediţiei din 2012 a premiilor Latin Grammy, decernate la Las Vegas, cu nu mai puţin de patru trofee. Hitul lor ”Corre! (Run!)” a câştigat şi cele mai importante premii pentru Piesa Anului şi Înregistrarea Anului. Şi muzicianul cubanez Arturo Sandoval a fost recompensat cu două premii importante, Cel mai bun album de latin jazz, pentru ”Dear Diz - Every Day I Think of You” şi Cel mai bun album de tango, pentru ”Tango - Como Yo Te Siento”. Totodată, cântăreţul şi compozitorul brazilian Caetano Veloso a fost desemnat Artistul Anului. Peste 30 de trofee au fost decernate în cadrul acestei gale care premiază o varietate de genuri din muzica Latino.

Cea de-a 13-a gală anuală a premiilor Latin Grammy, ce a avut loc în sala House of Blues a hotelului Mandalay Bay, s-a deschis cu o baladă interpretată de cântăreţul peruan Gian Marco Zignano şi de cântăreţul cubanez Amaury Gutierez. Gian Marco Zignano s-a declarat extrem de surprins în momentul în care unul dintre prezentatorii galei l-a anunţat câştigător la categoria Cel mai bun album al unui cântăreţ sau compozitor, pentru ”20 Anos”. Cântăreaţa mexicană Carla Morrison, una dintre cele mai premiate artiste indie-pop din 2012, s-a impus la categoria Cel mai bun cântec alternativ, pentru piesa ei emoţionantă ”Dejenme Llorar / Let Me Cry)”, un cântec despre despărţirea de un fost iubit, care a ajutat-o pe artistă să devină o adevărată senzaţie pe YouTube. Un alt câştigător a fost muzicianul dominican Juan Luis Guerra, recompensat la categoria Producătorul muzical al anului.

Cel mai bun cântec mexican regional a fost desemnat ”El Mejor Perfume”, compus de Carlos Monroy şi Adrian Pieragostino. Cel mai bun album al unei trupe a revenit grupului La Arrolladora Banda el Limon de Rene Camacho pentru ”Irreversible... 2012”, iar Cel mai bun album de muzică salsa a fost desemnat ”Soy y Sere”, lansat de Luis Enrique. La categoria Cel mai bun album pop - rock a fost desemnat ”Porfiado” al grupului El Cuarteto De Nos, Cel mai bun album rock a revenit grupului mexican Molotov, pentru ”Desde Rusia Con Amor”, iar Cel mai bun album urban a fost ales ”MTO2 New Generation” al muzicianului Don Omar. La categoria Cel mai bun album de muzică creştină s-a impus ”25 Concierto Commemorativo” de Marcos Witt, iar la categoria Cel mai bun album flamenco a triumfat Paco De Lucia, cu materialul discografic ”En Vivo Conciertos Espana 2010”. Cel mai bun album de muzică braziliană pop contemporană a fost desemnat ”Musicas Para Churrasco Vol. 1” de Seu Jorge, iar Cel mai bun de rock brazilian a fost ales materialul ”Celebracao & Sacrificio” al trupei Beto Lee.